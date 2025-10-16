НОВОСАЂАНКА ТРАЖИ МЛАДИЋА КОЈИ ЈЕ МОЛИО ЗА ХРАНУ Њена објава покренула полемику ОД ЕМПАТИЈЕ ДО УПОЗОРЕЊА ДА ЈЕ НАИВНА
Једна Новосађанка апеловала је на друштвеној мрежи Фејсбук за помоћ да пронађе младића који јој је позвонио на врата пре неколико дана.
Убрзо је њена објава постала отворен простор за дебату - једни су хвалили њен поступак и правдали младића, а други су Новосађанку сматрали несмотреном, а младића потенцијалним преварантом.
Како је написала у својој објави, пре пар дана на њена врата је позвонио дечко од 20-ак година. У једној руци је држао кесу са пар парадајза и конзервом, а у другој личну карту коју јој је показивао представљајући се.
"Извинио се што узнемирава и замолио за било шта од хране. Нисам га добро ни чула док сам ишла до кухиње, нешто је рекао о болесном брату… Уз ново извињење да не тражи новац него било шта за јело, искрено се захвалио за то што му дадох. Још сам у шоку и не верујем да неко моли за било шта од хране по зградама. Жао ми је што му не узех контакт, да сврати понекад по топло јело... Не бих да стављам слику са камере на улазу у зграду, али ако неко зна ко би он могао бити, или он ово види, нека ми се јави. Имаће помоћ са топлим јелом пар пута седмично - написала је у даху Новосађанка.
Њена објава на Фејсбук групи "Новосађанке" наишла је на велики број коментара. Многи су саосећали са младићем и изражавали наду да ће бити пронађен. Ипак, било је и оних који су поставили питање зашто момак од 20-ак година не ради, те оних који су коментарисали да је жена наивна што је тако отворила врата непознатој особи која је можда преварант.
- То је веома лепо и хумано од вас. Много сам тужна, разочарана, љута и згрожена што је било ко у потреби да моли за храну. Али треба бити опрезан и са тим. У мору гладних и немоћних много је и оних других, превараната и извиђача који типују где могу ући - написала је једна коментаторка.
Други коментари на објаву били су далеко оштрији.
- Треба засући рукаве и радити, а не просити, срамота - кратко је прокоментарисала једна жена.
- 20 година. Нека иде да ради. А друго, не отварајте непознатима, често се заврши кобно. Поготово кад наивни отворе. Чуј дала би му ручак. Нек ради. А друго, можда типује станове. Ја не верујем како жене могу бити тако наивне да поверују сваком. Ужас - надовезала се друга.
"Где је нестала емпатија?"
Одговори у знак подршке хуманој Новосађанки били су ипак многобројнији.
- Боже где је нестала емпатија у људима, откуд толико злобе. Уопште не знате ситуацију али зато знате коментарисати "нека ради". Одкуд знате да дечко не ради? Теби жено свака част, хвала драгом Богу да има таквих особа као што си ти - написала је једна коментаторка.
Због свега тога, ауторка објаве је одлучила да појасни ситуацију, те да докаже да младић сигурно није преварант.
"Увек могу нахранити још уста"
- Врата сам отворила са сином, момчином од 19 година и псом који лаје на звоно и све непознате. Тај тужни поглед и погрбљена рамена од непријатности нећу заборавити. Није ни покушао повирити у стан. Када је рекао показујући личну: "Извините на сметњи и узнемиравању, не просим паре, молим вас за мало хране, било чега јестивог, начетог, шта год можете", ја сам се погубила. Док је он спомињао бригу о болесном брату, име сам му заборавила. Син ми је исто био шокиран - навела је она.
Како је додала, нико не може знати каква га је мука натерала да проси за храну.
- Можда не може да ради због бриге о брату, можда и ради па није довољно поред кирије, лекова…ко зна. Надам се да ће овај пост доћи до тог дечка који је са дубоком захвалношћу узео храну, пожеливши ми свако добро у животу и опет се извињавао што смета - навела је.
Хумана жена је додала да жали што му није рекла да дође опет.
- Можда га овако нађем, увек могу нахранити још гладних уста - закључила је.