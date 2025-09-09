„Тиме смањујемо сиромаштво“ ПРЕДСЕДНИК СРБИЈЕ О МИНИМАЛНОЈ ЗАРАДИ : Од 1. јануара иде на 550 евра
БЕОГРАД: Председник Александар Вучић изјавио је данас да ће од 1. октобра минимална зарада у Србији бити повећана на 500 евра, а од 1. јануара 2026. на 550 евра.
Тиме смањујемо сиромаштво. Тиме помажемо оном нижем слоју средње класе или оном сиромашнијем слоју којих је све мање, али их и даље има. Тиме показујемо бригу према обичним људима. То је за нас најважнији задатак. И зато ћемо то да наставимо да радимо и у будућности, рекао је Вучић.
Вучић је изјавио да су данас добили прве резултате економских мера за грађане и да је њима задовољан, али да један трговински ланац није коректно поступио и да ће против њега бити предузете мере, и најавио да ће највероватније 18. или 19. септембра представити нацрт новог закона којим ће грађани бити одушевљени.
Један ланац није био коректан, ускоро мере против њега
И они који су се љутили помало у јавности, они су фер поступили и то урадили. Реч је о Лидлу и Делезеу, врло су коректно иступили. Један ланац није коректно иступио и колико видим, ускоро ће бити предузете мере против тог ланца и онда ћемо их, рекао бих, привести их познанију права, рекао је Вучић за телевизију Прва.
Додао је да верује да ће и они исправити своје непоштовање мера и уредбе Владе Србије у наредном периоду.
Вучић је најавио и да ће за десетак дана бити отворена пруга Београд-Суботица.
Излазимо 18. највероватније или 19. (септембра) ујутро са новим нацртом закона, који брзо иде после тога у владу, да би био у форми предлога упућен у Скупштину. Дакле, излазимо са неким новим стварима за грађане, којима ће људи бити, уверен сам, одушевљени, навео је Вучић.
Председник је рекао да би требало ускоро да отпутује у Јапан где ће посетити павиљон Србије на Експу у Осаки, али да ће то зависити пре свега од ситуације у нашој земљи.
Требало би, уколико одем, да имам сусрет са премијером Јапана, да посетимо нашу презентацију у павиљону Србије на Експо у Јапану. До сада је то посетило 800.000 људи, од 20 милиона људи укупно који су посетили Експо, рекао је Вучић и истакао да то говори о огромној популарности нашег павиљона који је једана од најпосећенијих.
Казао је да би требало да се види и са јапанским бизнисменима и представницима њихове привредне коморе.
Могуће је да ћу бити примљен од стране цара. Људи, данас је Израел напао Катар. Да вас је неко јутрос питао да ли је то могуће ви бисте рекли да није. Не знате шта ће бити, тако да не планирамо превише", рекао је Вучић.
Поручио је да је за њега најважније да ми заједнички гурамо земљу напред.
Да нашу земљу чувамо, да чувамо мир, да чувамо стабилност, а ова нервоза коју показује комплетан блокадерски покрет са ДОС-овским политичарима је само резултат неуспеха, резултат фрустрација, што им је јасно да је пропао покушај рушења власти на улици или обојене револуције, а наше је само да пружамо руку, да нудимо дијалог, да нудимо дебате. Причали су, нема нас довољно, нема нас у дебатама. Када сам им понудио дебату, ођедном у дебату неће, истакао је Вучић.