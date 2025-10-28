ПРОВЕРИТЕ Gmail НАЛОГЕ, УКРАДЕНО 183 МИЛИОНА ЛОЗИНКИ Хакерски напад узнемирио Европу! ЕВО КАКО ДА СЕ ЗАШТИТИТЕ
Прави је тренутак да проверите све своје лозинке. Велики хакерски напад погодио је бројне интернет сервисе, укључујући Gmail, па ако већ неко време нисте обраћали пажњу на сигурност својих онлајн налога, сада би свакако требало.
У великом цурењу података украдено је чак 183 милиона лозинки, што значи да су многи корисници изложени ризику од сајбер напада, хаковања и онлајн превара.
Проблем је први открио аустралијски стручњак за сајбер безбедност Трој Хант, који је потврдио да „сви главни пружаоци услуга имају компромитоване адресе е-поште“. Осим Gmail-а, на мети би могли бити и Yahoo и Outlook.
С обзиром на то да Gmail користи огроман број људи широм света, он је честа мета интернет превараната.
Како проверити да ли је ваш налог угрожен
Препоручује се да посетите сајт:
haveibeenpwned.com (остаје на латиници)
и проверите да ли су ваша адреса е-поште или лозинка откривене у цурењу података.
Лиса Барбер, уредница технологије у организацији Which?, саветује:
„Увек је добра идеја одмах променити лозинку ако мислите да сте били погођени безбедносним инцидентом, и да нова лозинка буде јака и различита од оних на другим налозима.“
Такође препоручује праћење банковних рачуна и кредитних извештаја због могућих сумњивих активности, као и повишен опрез са неочекиваним позивима, мејловима или порукама.
Шта каже Google
Из Google-а истичу да Gmail није био директна мета новог напада.
Поручују да постоји позната активност злонамерног софтвера који циља различите интернет сервисе, али да Gmail кориснике штите вишеслојни безбедносни механизми, укључујући ресетовање лозинки када се открије злоупотреба, као и:
дводелна аутентификација (2FA)
passkey кључеви као сигурнија алтернатива лозинкама
Препоруке за заштиту налога
• Лозинку мењајте сваких 3 до 6 месеци
• Не користите исту лозинку на више налога
• Не делите лозинке са другима и не остављајте их на видљивим местима
• Јака лозинка треба да садржи комбинацију слова, бројева и знакова (!, @, #…)
• Редовно ажурирајте податке у апликацијама и системима
• Активирајте 2FA на свим налозима где је доступна
• Одјављујте се са налога на јавним или заједничким уређајима
• Не отварајте сумњиве мејлове и линкове
• Редовно ажурирајте систем и апликације
• Користите антивирусну заштиту
• Избегавајте небезбедне јавне Wi-Fi мреже
• Чувајте приватне податке од непознатих
• Закључавајте екран уређаја кад га не користите
Ако приметите необичне активности – одмах промените лозинку и контактирајте подршку.