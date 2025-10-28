БИЋЕ ДУГАЧАК 1.765 МЕТАРА...
ПЕТИ НОВОСАДСКИ МОСТ ИСПЛИВАВА НА ОБЕ ОБАЛЕ Ево када ће бити готов и када ће Фрушкогорски коридор премостити Дунав (ВИДЕО)
Новосађани ускоро добијају још један импресиван прелаз преко Дунава – пети мост, део Фрушкогорског коридора.
Доносимо преглед техничких детаља, тока изградње и најновијих информација о роковима завршетка ове важне саобраћајне инвестиције, која би требало да растерети градски саобраћај и повеже Нови Сад са ауто-путевима.
Ток изградње и тренутно стање радова
Радови на петом мосту преко Дунава (тзв. Фрушкогорски мост) одвијају се интензивно од постављања камена темељца у мају 2022. године. До августа 2025. пројект је достигао око 70% физичке реализације, уз довршене бетонске стубове (пилоне) и монтиране сегменте мостовне конструкције са обе обале. Главни распон над реком гради се истовремено с петроварадинске и бачке стране – сегменти су већ прешли половину распона, а остало је још спајање последњих сегмената на средини Дунава, што је најзахтевнији део посла. Према плану, конструкција моста би требало да буде спојена у априлу 2026., а за саобраћај отворена до краја те године. Овим темпом, извођачи и званичници поручују да радови теку по плану, без већих застоја.
Укупна дужина: око 1.700 метара (са прилазним конструкцијама), од чега главни распон преко Дунава износи ~505 метара.
Ширина моста: 25–28 метара, са четири саобраћајне траке за возила, плус пешачко-бициклистичке стазе ширине око 2 м са обе стране.
Конструкција: Кабловни (висећи) мост са косим затегама. Распонску конструкцију чине пренапрегнуте бетонске греде променљивог пресека, ослоњене на двоструке пилоне висине око 25 м. Пилони почивају на 37 шипова пречника ~1,5 м и дужине ~37 м, укопаних у речно дно.
Овај мост пројектован је као модерно друмско решење, што га сврстава у најзначајније грађевине те врсте у Србији. Стабилност конструкције обезбеђују каблови затега прикачени за пилоне, који већ преузимају оптерећење док се монтирају сегменти. Мост ће располагати обилазним саобраћајницама и петљама на обе обале како би се возила неометано укључивала на њега.
Учесници у пројекту и финансирање
Пројекат петог моста реализује се у склопу државног Фрушкогорског коридора, стратешке брзе саобраћајнице Нови Сад–Рума. Инвеститор пројекта је Јавно предузеће “Путеви Србије”, док надзор над извођењем радова врши домаћи Грађевински институт – Централна путна лабораторија. Главни извођач радова је кинеска компанија China Роад анд Бридге Цорпоратион (ЦРБЦ), ангажована путем међудржавног споразума Србије и Кине. Вредност целокупног Фрушкогорског коридора процењена је на око 600 милиона евра, док изградња самог моста са прилазима кошта приближно 114 милиона евра.
Финансирање се одвија највећим делом путем кредита кинеске развојне банке (Exim банк), уз учешће домаћих средстава. Према званичним подацима Министарства грађевинарства, око 85% инвестиције покривено је кинеским кредитом, док преосталих 15% обезбеђује буџет Републике Србије. Овакав модел финансирања дефинисан је споразумом влада Србије и Кине, што је омогућило директну реализацију пројекта без класичног тендера на међународном тржишту. Нема назнака о укључењу фондова Европске уније у овај пројекат – средства су осигурана кроз поменути билатерални договор и национални буџет.
Значај новог моста за саобраћај
Пети новосадски мост имаће огроман значај за градски и регионални саобраћај. Као део обилазнице око Новог Сада, спајаће Петроварадин (Срем) са северном индустријском зоном града (Север ИВ ка Каћу), стварајући нову транзитну руту која измешта теретни саобраћај из урбаног језгра. Мост је претежно намењен за теретна возила и индустријски транспорт, који ће се преко њега директно спроводити у највећу новосадску индустријску зону – чиме ће се тешки камиони изместити са градских улица. Очекује се растерећење постојећих мостова и саобраћајница: процене говоре да ће Мост Слободе бити ослобођен око 40% садашњег оптерећења, док ће са старих путних праваца преко Дунава (Петроварадин) теретни транзит бити смањен и до 50%.
За грађане Новог Сада то значи мање гужви, бржи проток саобраћаја и чистији ваздух услед смањења емисија из возила која би иначе пролазила кроз центар. Пети мост ће уједно постати кључна веза између аутопутева Е-70 и Е-75 (правци ка Загребу и Београду), омогућавајући много брже путовање од Бачке ка Срему и даље ка западној Србији и Босни и Херцеговини. Кроз повезивање са будућим брзим путем ка Зрењанину, Шапцу и обилазницом Рума–Шабац, Нови Сад се позиционира као право чвориште – “град мостова” спреман да подржи развој привреде и лакше кретање људи и робе у читавом региону.
Све очи упрте су у наредне кључне фазе: спајање конструкције изнад реке (планирано на пролеће 2026) и потом завршне радове на коловозу, заштитним оградама и прилазним путевима. Грађани с нестрпљењем прате како “пети мост ниче из Дунава”, уверени да ће овај пројекат донети дугорочна побољшања саобраћаја и свакодневног живота у Новом Саду.
(Vojvodinauzivo.rs)