АМАЗОН УКИДА 14.000 РАДНИХ МЕСТА ПО СВЕТУ Пљуште откази, вештачка интелигенција ступа на сцену на велика врата
Компанија Амазон потврдила је планове да укине око 14.000 корпоративних радних места широм света, наводећи да је реч о делу ширег напора да се пословање поједностави и усмери ка искоришћавању потенцијала вештачке интелигенције (АИ).
Ова одлука, објављена у уторак, уследила је након медијских извештаја да је технолошки гигант разматрао отпуштања и до 30.000 запослених. У интерној поруци упућеној запосленима, Бет Галети, виша потпредседница Амазона задужена за сектор људских ресурса и технологије, навела је да ће реструктурирање компанију учинити „још снажнијом“, преусмеравајући ресурсе ка најважнијим пословним приоритетима, пише Би-Би-Си.
– Уверени смо да морамо бити организовани једноставније, са мање хијерархијских слојева и више одговорности, како бисмо могли да се крећемо што брже у корист наших купаца и пословања – написала је Галети.
Она је признала да би ова одлука могла деловати изненађујуће, имајући у виду да Амазон бележи добре резултате. У јулу је компанија објавила резултате за други квартал који су премашили очекивања Волстрита — продаја је порасла за 13 одсто у односу на прошлу годину, на 167,7 милијарди долара.
Ипак, Галети је истакла да су промене неопходне због брзог развоја вештачке интелигенције, коју је описала као „најтрансформативнију технологију још од појаве интернета“.
Компанија је саопштила да ће пружити подршку запосленима чије позиције буду укинуте — укључујући помоћ у проналажењу нових радних места унутар Амазона, као и отпремнине за оне који напусте фирму. Још није познато колико ће отказа погодити запослене у Уједињеном Краљевству.
Амазон тренутно запошљава више од 1,5 милиона људи широм света, међу којима је око 350.000 корпоративних радника који обављају менаџерске, продајне и извршне функције. Попут многих других технолошких компанија, Амазон је током пандемије ковида-19 значајно повећао број запослених како би одговорио на растућу потражњу за онлајн куповином и дигиталним услугама.
От када је Енди Џеси преузео улогу извршног директора, компанија се фокусира на смањење трошкова и велика улагања у АИ технологије ради повећања ефикасности. Он је раније нагласио да ће развој вештачке интелигенције неизбежно довести до смањења одређених послова, рекавши:
– Требаће нам мање људи који раде неке од послова који се данас обављају, али и више људи који ће радити на пословима другачије природе.
Амазон је и раније спроводио таласе отпуштања – током 2022. године укинуто је око 27.000 радних места у корпоративном сектору. Компанија ће у четвртак објавити најновије финансијске резултате, а аналитичари сматрају да ће инвеститори пажљиво пратити колико се њена велика улагања у вештачку интелигенцију одражавају на профитабилност.
Бен Барингер, аналитичар технологија из инвестиционе фирме Килтер Чевиот, изјавио је да је овај потез део ширег тренда у индустрији.
– Већ сада видимо да се радна места у развоју софтвера смањују захваљујући могућностима које нуде АИ алати. Велике компаније реструктурирају своје радне снаге у складу с тим. Нажалост, губици послова су неизбежни – рекао је Барингер.