ПАОРУ ФЕЈСБУК ОДНЕО ЦЕО РОД После лажне вести нестало му 150 тона кромпира
Један пољопривредник из Пољске изгубио 150 тона кромпира после лажне објаве на Фејсбуку
Како је један клик на мрежама упропастио читав род једног паора?
Управо то се догодило једном пољопривреднику у Пољској, који је због лажне објаве на Фејсбуку остао без готово целокупне залихе кромпира.
Пољски пољопривредник, у медијима познат као господин Пјотр, доживео је шок када је стигао на своју фарму у граду Домброва, на југоистоку Пољске. Уместо да обиђе своје усеве, затекао је непознате људе како пуне своје приколице и џакове његовим кромпиром.
Према локалним извештајима, готово 150 тона кромпира је нестало због лажне објаве која се проширила друштвеним мрежама. У њој је неистинито наведено да господин Пјотр не може да прода кромпир и да га стога поклања, што је масовно навело људе да одмах дођу на фарму и сами „оберу“ род.
Однето и до шест приколица по особи
„Био сам шокиран. Имам 68 година и никада у животу нисам доживео ништа слично. Било је као сцена из ноћне море“, рекао је господин Пјотр за телевизију wPolsce24.
Он објашњава да током викенда није био у близини фарме јер је присуствовао породичној прослави. Тек у понедељак је сазнао шта се догодило на његовом пољу. Према његовим речима, неки људи су однели и до шест приколица кромпира, што се процењује на око 60 тона рода.
Иако су га неки контактирали и признали да су узели мању количину, још увек постоји велики број оних који су однели огромне количине.
„Један се извинио, све објаснио и решили смо ствар. Али има и оних који су однели десетине тона“, додао је пољопривредник.
Нада се мирном решењу
Пољопривредник се тренутно нада мирном исходу – да ће га људи који су дошли на фарму контактирати и вратити украдени кромпир. Уколико се то не догоди, Пјотр намерава да правду потражи на суду.
Полиција још није примила званичну пријаву, јер Пјотр верује да ће барем део рода бити враћен када људи схвате да је прича о бесплатном кромпиру била измишљена и злонамерна превара.
„Још не знам како ће све завршити. Тренутно сам у потпуном хаосу“, закључио је пољопривредник.