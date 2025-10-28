НИ БОГАТИМА НИЈЕ ЛАКО Скијање постало привилегија најимућнијих НЕВЕРОВАТАН ПОРАСТ ЦЕНЕ СКИ ПАСЕВА
Невероватан раст цена ски пасева у Италији могао би да значи да ће овај спорт бити само привилегија богатих, упозорио је председник Удружења италијанских потрошача Габриеле Мелусо.
Од Алпа до Доломита на северу до централног региона Абруца, цене су порасле за најмање 40 одсто, у поређењу са 2021. годином, подаци су удружења "Assoutenti" које је спровело истраживање.
"Доломити суперски" пас, уз помоћ којег имате приступ у свих 12 ризортова на скупим Доломитима, ове сезоне ће коштати 86 евра. У Рокарасу, популарном ризорту у Абруцу на Апенинима, забележене су велике гужве након што је ову дестинацију промовисао један Тиктокер, тако да ће цена ски паса вероватно бити 60 евра.
Цена сезонских ски пасева ће се кретати од 755 евра по особи у Рокарасу до чак 1.800 евра у долини Аоста.
Скочиле су и цене унајмљивања скијашке опреме, хотелског смештаја и ресторана.
Иако скијашки оператери криве поскупеле енергенте за раст цена, Мелусо сматра да су увећани трошкови одржавања ризортова и висока потражња за квалитетном опремом "апсолутно неоправдани и неприхватљиви" не само зато што је инфлација у Италији под контролом него су се и тарифе енергената вратиле у нормалу.
Како је додао, цене су сада толико високе да су многи грађани морали да одустану од својих традиционалних зимских одмора.
Током сезоне 2024/25 у планинском туризму је забележен упадљив пад - милион мање Италијана је ишло на скијање због скупоће.
Упркос свему, Италија је и даље најјефтинија скијашка дестинација у западној Европи, у поређењу са Швајцарском, Француском и Аустријом.
(Mondo.rs)