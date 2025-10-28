„На потезу је Србија“ У ТОКУ ИЗРАДА ПЛАНА ЗА СКИДАЊЕ НИС-a С ЛИСТЕ АМЕРИЧКИХ САНКЦИЈА Ево шта администрација у Вашингтону очекује од Београда
Како Њузмакс Балканс незванично сазнаје у Вашингтону, у току је израда плана Владе Србије за решење Нафтне индустрије Србије и скидање компаније са листе оних које су под санкцијама.
Засад није познато када би тај план могао да буде готов, нити шта би тачно могао да садржи, али према информацијама до којих смо незванично дошли, ради се о документу који би требало да покаже спремност Србије да пронађе модел којим би задржала енергетску стабилност, а истовремено смањила руски утицај у сектору нафте и гаса.
Руска страна, међутим, како такође незванично сазнајемо, ни по коју цену не жели да изгуби свој удео у НИС. По оцени америчких званичника, управо кроз власништво над том компанијом Москва има огроман утицај на Србију како политички, тако и економски.
Према тумачењу америчких власти, чак и плаћање картицама на НИС пумпама није препоручљиво, јер, како наводе, и на тај начин долази до уплива новца руским структурама и индиректног финансирања рата у Украјини.
Сједињене Америчке Државе су у претходних девет месеци више пута одлагале евентуалне санкције НИС и давале нашој Влади време да осмисли сопствену стратегију и предлог решења. Међутим, ресорно министарство, нити Влада, досад нису изашли ни са једним конкретним планом.
У Вашингтону поручују да је ослобађање Србије од руског енергетског утицаја приоритетно питање за америчку администрацију, али и да су спремни да помогну само уколико Београд покаже јасну вољу и конкретну акцију.
Како сазнајемо, порука америчких дипломата је јасна: на потезу је Србија.
За почетак, очекује се да власти у Београду онемогуће финансирање руских интереса из домаћих извора, што би био први корак у правцу изласка из садашњег статуса, јавља Њузмакс Балканс.