ВУЧИЋ САОПШТИО ВАЖНЕ ВЕСТИ О САНКИЈАМА НИС-у До следеће недеље биће познато решење ХРВАТИ НЕЋЕ БИТИ ВЛАСНИЦИ
Председник Србије Александар Вучић изјавио је данас да очекује да ћемо крајем ове или током наредне недеље имати одговоре по питању Нафтне индустрије Србије и напоменуо да су неистините приче да ће Хрвати постати нови власници компаније.
"Надам се да ћемо крајем недеље или следеће недеље имати шта да вам кажемо по том питању", рекао је председник Вучић на слави СНС-а одговарајући на питање новинара да ли постоји помак поводом актуелне ситуације са НИС-ом.
Вучић је напоменуо да су неистините приче да ће Хрвати постати власници НИС-а.
"Пошто видим да у Хрватској настављају причу како ће они постати власници, ја само да кажем њима, а ако има и неких Руса који о томе размишљају, да их обавестим да се то неће догодити. Само да то имају у виду, ништа више", рекао је Вучић за Информер.
Председник Србије је изразио уверење да ћемо успети да пронађемо решење по питању НИС-а и навео да грађани не треба да брину.
"Ми сада и с овим новим количином око 70.000 тона можемо да покривамо да до 12. новембра, рецимо, рафинерија ради. Не заборавите да прети опасност за секундарне санкције за наше финансијске институције о чему је данас говорила шефица ММФ-а за нашу земљу. Рекла је - гледајте да избегнете те секундарне санкције, јер ће вам направити огромне проблеме у финансијским институцијама", рекао је Вучић.
Вучић је у недељу изјавио да ће разговарати са руским, америчким и европским партнерима како би се пронашло најбоље решење за Србију поводом актуелне енергетске ситуације.
Он је тада навео да ће Србија сама доносити своје одлуке и заштитити становништво уколико ове недеље не будемо имали решење за проблеме.