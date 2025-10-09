ВАЖАН ЈАНАФОВ ПАРТНЕР
САНКЦИЈЕ НИС-у КОШТАЋЕ ХРВАТСКУ 18 МИЛИОНА ЕВРА! Комшије губе новац због одлуке САД, ево и зашто
ЗАГРЕБ: Америчке санкције Нафтној индустрији Србије (НИС) коштаће Хрватску 18 милиона евра, ако се задрже до краја ове године.
То је у емисији "И мрежи Првог" Хрватског радија рекао председник Управе Јадранског нафтовода (ЈАНАФ) Стјепан Аданић, а поводом данашњег ступања на снагу америчких санкција Нафтној индустрији Србије.
НИС је, каже, изузетно важан ЈАНАФ-ов партнер јер пословање са српском фирмом чини више од 30 посто његових прихода. Стога су америчке санкције НИС-у губитак за Хрватску.
"То је наш губитак од 18 милиона евра до краја године, ако се санкције одрже. Ми се ипак надамо да ће пре краја године НИС са Американцима и Русима наћи неко рјешење“, рекао је Аданић, преноси ХРТ, који је као ударно објавио саопштење НИС-а о ступању на снагу америчких санкција.