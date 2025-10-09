СРЦЕ ДЕТЕЛИНАРЕ КУЦА ЗА ПЕТРУ И ВЕРУ Хуманост јача од свега ЗА ДЕВОЈЧИЦЕ ПРИКУПЉЕНО 150.000 ДИНАРА
Манифестација „Срцем и музиком за Детелинару” одржана је у хуманитарном духу јубиларну 10. годину заредом, а овога пута, помоћ се прикупљала за Петру и Веру Војновић, које се боре са озбиљним здравственим проблемима.
У оквиру манифестације организовани су хуманитарни базар и концерт, а након 19 часова било је могуће узети и чашу вина у замену за донацију. Захваљујући великој посећености, Детелинара је за две девојчице успела да сакупи 150.000 динара.
– Са поносом могу да кажем да је наш јубиларни 10. концерт на Детелинари прошао у феноменалној атмосфери. „Хаос” аниматори „Спортисимо”, група „За бољу и лепшу детелинару”, „Буковачке виле” и Винарија „Звонко Богдан”, дали су свој максимум да сви наши посетиоци уживају у овом дану. Показали смо још једном да је Детелинара центар Новог Сада и да овом крају живи велики број талентоване деце у певању, која свој таленат несебично усмеравају у хуманитарне сврхе. Велику захвалност дугујемо и Управи за културу, „Нафтахему”, „Този Марковић”, пекарама „Крости” и „Решко”, као и „BalonShopu”, „Макс Бету”, ЈКП „Паркинг сервису” и Аудио „Мигу” – поручио је један од организатора манифестације, председник Удружења грађана „Нови Сад” Горан Бајшански, захваливши се и волонтерима тог удружења, који су и овај пут били на врхунском задатку.
Људе великог срца, који су дали подршку Вери и Петри, поздравила је и мајка девојчица, захваливши се свима што су дошли у великом броју да помогну, додавши да има наде за овај свет, све док постоје људи пуни емпатије и разумевања. А Детелинара је показала солидарност, у жељи да учини нешто добро.
Помоћ и слањем поруке
Сестре Петра и Вера Војновић, рођене су у 32. гестацијској недељи. Имају шифру Ф82 - специфичан поремећај развоја покретљивости, а код Вере је дијагностикована и дилатативна кардиомиопатија. Оне не ходају, не седе и не говоре, али њихов осмех и борбени дух говоре више од речи. Девојчицама може да се помогне и слањем смс садржине 1477 на број телефона 3030.
Осим Удружења грађана Нови Сад, организатор је и Музичка радионица „Ми и Ла 021”, а председница Мила Думедаш, поручила је да су концерт, поред њених полазника, увеличали и малишани са својим наставницима и васпитачима из вртића и основних школа на Детелинари, а придружила се и ОШ „Душан Радовић” са Клисе. Нешто мало старију публику забављао је „Џентлменс бенд”, што је био њихов допринос у овој хуманитарној мисији.
– Деценију уназад, заједно смо показали да музика и спорт имају моћ да повежу људе, шире радост и враћају веру у хуманост. Зато не говоримо овде само о уметности, већ и о људскости, храбрости и нади. У овом пројекту окупили су нас љубав, солидарност, дечји осмех и жеља да заједно чинимо добро и поносни смо на то – истиче Думедаш.