ДЕРБИ АРКУС ЛИГЕ ПРИПАО ВОЈВОДИНИ: Салдатенка, Предовић и екипа на врху табеле
То је та права, шампионска Војводина. Црвено-бели рукометаши уписали су пету победу у елитном друштву савладавши Динамо који је до овог кола уз Вошу био једини непоражени тим. Чета Владана Матића славила је са 34:24 (16:11)
Новосађани су силовито кренули и у уводних десет минута су дали шест голова, а упоредо су сачували мрежу нетакнутом. Функционисало је све у милиметар како је желео Владан Матић. Пробио је Марко Перовић лед и постигао први гол за Панчевце у 11. минуту са линије седам метара. Војводина није мењала добитну комбинацију, играла је брзо без луно додавања у нападу, а у одбрани енергично и покретљиво.
Први гол из игре Динамо је постигао у 13. минуту преко Бошка Станисављевића што довољно говори о снази српског вицешампиона. Консолидовао се гостујући састав и полако је хватао прикључак, али је Војводина на одмор отишла са гола више.
Радила је Војводина одличан посао у одбрани и добро је намучила шутере Динама. Најбољу партију од доласка у Нови Сад приказао је Белорус Вјачеслав Салдатенка који је скинуо три седмерца Банаћанима. Блистао је на црти Бранко Предовић и показао да може да буде и те како важан део тим на обе стране терена. С друге стране није било правог одговора. Стандардно добар Никола Ћирковић овог пута није био на висини задатка, а какав-такав допринос Динаму је пружио други голман Предраг Мијатовић.
Давали су гости на моменте „знаке живота“, али је било јасно да до преокрета не може да дође.
Војводина – Динамо 34:24 (16:11)
НОВИ САД: СЦ Слана бара, гледалаца: 200. Судије: Ковач и Милисављевић. Седмерци: Војводина 6 (5), Динамо 6 (3). Искључења: Војводина 20, Динамо 10 минута.
ВОЈВОДИНА: Салдатенко (9 одбрана, 3 седмерца), Диздар (1 одбрана), Воркапић 8 (5), Мл. Драшко, Милић 1, Милета, Вуковаљак, Ђ. Драшко 1, Во. Чабрило 3, Рађеновић 1, Срдановић 2, Николић 2, Еномото 5, Предовић 6, Додић 4, Јовановић 1.
ДИНАМО: Мијатовић (8 одбрана, 1 седмерац), Ћировић (1 одбрана), Бекић 1, Станисављевић 4, Богдановић 2, Перовић 5 (3), Перић 2, Тасић, Ве. Чабрило 3, Илић, Митровић, Арсић 2, Ранчић, Фејеш 4, Колунџић, Чавић 1.