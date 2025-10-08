few clouds
НА МЕСТУ НЕКАДАШЊЕ ФАБРИКЕ НОВИТЕТ ПЛАНИРАН КВАРТ "НОВЕЛА" Стамбене зграде до 16 спратова, вртић пешачка зона, фонтана ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДО 12. ОКТОБРА

08.10.2025. 19:44
Пише:
Дневник
Извор:
Екапија
новитет
Фото: printscreen/googleearth

На простору некадашње фабрике Новитет, између Футошког пута, Богдана Шупута и Дубровачке улице у Новом Саду, планирана је изградња стамбено-пословног комплекса Novella.

Урбанистички пројекат обухвата површину од 1,75 хектара, а инвеститор је компанија Рапид Инвест из Новог Сада.
Идејно решење потписује архитектонски биро Архи.про из Београда, а Урбанистички пројекат израдио је ЈП Завод за урбанизам из Новог Сада.

Комплекс ће се простирати на парцели површине 12.728 м², са укупном бруто површином објеката од 50.904 м². Пројекат предвиђа изградњу пет ламела различите намене и висине, од осам до шеснаест спратова, са два нивоа подземне гараже.

У стамбеном делу планирана су 274 стана, просечне квадратуре 66,78 м², док пословни део укључује 192 локала и пословна простора, као и једну предшколску установу.

У средишту комплекса налазиће се унутрашње двориште са зеленилом, трговима, дечјим игралиштима и пешачким зонама, а централни део чини piazzetta са фонтаном, ресторанима, кафићима и другим садржајима отвореним и за ширу јавност.

За најмлађе је планиран вртић капацитета око 60 деце, са површином од 412 м² и двориштем од око 300 м², док ће потребе паркирања бити решене кроз 681 паркинг место, од чега 634 у гаражи и 47 на платоу, уз 299 места за бицикле.

Изградња ће се одвијати у четири фазе.

Јавна презентација овог урбанистичког пројекта траје до 12. октобра.

Градња.рс

стамбени комплекс фонтана новитет
Извор:
Екапија
Пише:
Дневник
Нови Сад
Услови коришћења
