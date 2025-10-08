НА МЕСТУ НЕКАДАШЊЕ ФАБРИКЕ НОВИТЕТ ПЛАНИРАН КВАРТ "НОВЕЛА" Стамбене зграде до 16 спратова, вртић пешачка зона, фонтана ЈАВНА ПРЕЗЕНТАЦИЈА ДО 12. ОКТОБРА
На простору некадашње фабрике Новитет, између Футошког пута, Богдана Шупута и Дубровачке улице у Новом Саду, планирана је изградња стамбено-пословног комплекса Novella.
Урбанистички пројекат обухвата површину од 1,75 хектара, а инвеститор је компанија Рапид Инвест из Новог Сада.
Идејно решење потписује архитектонски биро Архи.про из Београда, а Урбанистички пројекат израдио је ЈП Завод за урбанизам из Новог Сада.
Комплекс ће се простирати на парцели површине 12.728 м², са укупном бруто површином објеката од 50.904 м². Пројекат предвиђа изградњу пет ламела различите намене и висине, од осам до шеснаест спратова, са два нивоа подземне гараже.
У стамбеном делу планирана су 274 стана, просечне квадратуре 66,78 м², док пословни део укључује 192 локала и пословна простора, као и једну предшколску установу.
У средишту комплекса налазиће се унутрашње двориште са зеленилом, трговима, дечјим игралиштима и пешачким зонама, а централни део чини piazzetta са фонтаном, ресторанима, кафићима и другим садржајима отвореним и за ширу јавност.
За најмлађе је планиран вртић капацитета око 60 деце, са површином од 412 м² и двориштем од око 300 м², док ће потребе паркирања бити решене кроз 681 паркинг место, од чега 634 у гаражи и 47 на платоу, уз 299 места за бицикле.
Изградња ће се одвијати у четири фазе.
Јавна презентација овог урбанистичког пројекта траје до 12. октобра.