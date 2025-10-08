broken clouds
ПОЧИЊЕ 29. ИЗДАЊЕ ВИДЕОМЕДЕЈЕ Погледајте награђене радове и присуствујте перформансима најбољих уметника у „Свилари”

08.10.2025. 15:03 15:06
видеомедеја
Фото: промо

Интернационални уметнички фестивал нових медија Видеомедеја, 29. по реду, биће одржан од 9. до 11. октобра у Културној станици „Свилара”. Програм траје сваког дана од 17 до 22.30 часова, а улазак је бесплатан.

Инсталације и медијски пројекти биће отворени за посетиоце у четвртак и петак од 17 до 22 сата, а пројекције из такмичарског програма почињу оба дана у 20.30 и трају до 22.15 часова.

У петак од 19 часова публици ће се обратити Марина Гржинић, уз пројекцију филма Insurgent Flows. TransDecolonial and Black Marxist Futures.

У суботу у исто време предавање ће одржати Милета Поштић, након чега у 20.15 часова следи перформанс MONOCOLOR – Refractive Index, којем ће присуствовати Lioba Bammer, директорка Аустријског културног форума у Београду (АКФ).

 

На свечаној додели награда у суботу, 11. октобра, од 21 час, Аустријском културном форуму у Београду (АКФ) биће уручено Златно признање Видеомедеје за дугогодишњу сарадњу и подршку фестивалу, које ће примити Lioba Bammer, а вече ће бити заокружено пројекцијом награђених радова.

Златно признање Видеомедеје, уведено прошле године, први пут је додељено најважнијим домаћим покровитељима – Граду Новом Саду – Градској управи за културу, Покрајинском секретаријату за културу, јавно информисање и односе с верским заједницама и Министарству културе Републике Србије – у знак захвалности за дугогодишњу подршку и поверење.

Фестивал ће и убудуће додељивати ово признање истакнутим сарадницима, институцијама и уметницима који својим ангажманом доприносе развоју савремене уметности и медијске културе.

Комплетна сатница моће се погледати на videomedeja.org/satnica-2025.

видеомедеја кц свилара
Нови Сад
