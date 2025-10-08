(ФОТО) БРАЧНИ ПАР ОД ДЕПОНИЈЕ НАПРАВИО РАЈ ЗА ЖИВОТИЊЕ Мини зоо-врт „Коки“ у Инђији је оаза за најмлађе и ДОМ ЗА 60 ВРСТА ЖИВОТИЊА
Мини золошки врт „Коки“ у Инђији је јединствен по много чему, настао је на месту депоније, улаз је бесплатан, права је оаза за најмлађе, а о 60 различитих врста животиња брине брачни пар Поповић.
Идејни творац, ентузијаста и велики љубитељ животиња Славко Поповић власник Золошког врта „Коки“ три деценије са своје две руке, брине, гради, чува право животињско царство које се налази у близни Келтског села.
На месту где се сада налази врт, постојала је депонија. Поповић је замолио локалну власт да му уступи простор на коришћење и од градског ругла направио Мини золошки врт.
- Као дете сам волео животиње. Дечја машта увек смишља свашта. Почео сам од узгајања папагаја и тиме се и даље бавим, па су се појавиле и друге животиње. У једном моменту моје двoриште које није било тако мало, постало је тесно. Онда сам дошао на идеју да кренем да тражим нову локацију и тако је све почело. Јако сам тврдоглав и имам помоћ пријатеља. На почетку је врт био на скоро три и по, сада имамо до два хектара. Имамо 60 различитих врста, а негде је један примерак, негде више. И о свима њима бринемо супруга и ја – прича Поповић.
У врту је и папагај врсте Какаду који има 31 годину, кога је Славко продао брачном пару, али је стицајем околности враћен у врт.
- Продао сам папагаја 1995. године другарима у Београду. Нису имали деце и узели су га. После 27 године најпре је преминуо супруг, а убзо je и жена сазнала да је оболела од канцера. Позвала ме и рекла да јој новац ништа не значи, односно новчана вредност папагаја, али да нема срца да га продаје или даје било коме, већ мени, јер је знала да ће код нас да му буде најбоље. Вратила је папагаја и после 15 дана је преминула – прича Славко.
И заиста папагај је миљеник брачног пара, јер чим приђу њеоговом кавезу, одмах је спреман за мажење, док остали становници у кавезу поред, љубоморно негодују.
Да је у овај врт уткано много љубави и труда можете видети на сваком ћошку. Приђете ли месту где су животиње, оне ће вам прићи, јер Славко и његова супруга размазили су већину станара.
Поред различитих врста папагаја, у мини врту су и змије, коњи, патке, магарци, нојеви, Алпаке - мање врсте ламе. Јапанске (Кои) шаране Поповић производи и обезбедио их је за Келтско село које има већу водену површину.
Поповић: Ко буде преузео зоо-врт не може да га угаси
Општина Инђија како Поповић каже помаже једним делом, плаћа храну коју врт набавља од мештана.
- Борим се сваког дана. Дајем овај локалитет али онај ко би га преузео не може да га гаси. То је услов. Не тражим новац, а овде је доста тога уложено. Рецимо, Моника Брукнер
из Ђурђева је донирала материјал за кавезе, а са грађанима сам га направио. Дакле, уз помоћ пуно људи. Не желимо да се то угаси. Свако дрво у Мини зоо-врту је старо 20 до 30 година. И не би требало да се исече – подсећа Славко.
Пројекат “У срцу Војводине – сликом и словима кроз Инђију” реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинансиран је из буџета Општина Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.
Од недавно овде борави младунче медведа Тоша, који обожава да се чешка по леђима, игра фудбал, а понекад направи и понеки несташлук све у складу са његовом доби.
- Младунче медведа има око пола године. Добили смо га од ловаца, који су нашли мртву медведицу и њега. Нудили су га золошким вртовима, па су они упутили на мене јер знају да сам држао медведе 20 година. Задње јединке сам вратио Београдском врту како бих офарбао кавез, где су медведи броавили. Међутим, то се мало отегло и сада када сам дошао у фазу да смо офарбали и средили кавез, могли смо да примимо младунче. Тоши је на располагању 530 квадрата. Обезбеђен је и не може да изађе. Иако је маза, препорука је посетиоцима да му не прилазе близу кавеза, посебно деца – казао је Поповић.
У самом врту налази се неколико тобогана, љуљашки и вртешка за најмлађе.
Статус инђијског Зоо-врта још није решен, а о томе је било речи још 2016. године. Помињано је подношење захтева Влади Србије како би приватни Зоо-врт “Коки” постао јавна установа која би била у надлежности локалне самоуправе. Међутим, то још увек није реализовано.
Пројекат „У срцу Војводине – сликом и словима кроз Инђију“ реализује Дневник Војводина Пресс, а суфинансиран је из буџета Општине Инђија. Ставови изнети у подржаном медијском пројекту нужно не изражавају ставове органа који је доделио средства.