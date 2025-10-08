AYDIN ESEN TRIO НА НОВОСАДСКОМ ЏЕЗ ФЕСТИВАЛУ Звучне галаксије виртуозa модерног џеза
Публика овогодишњег џез фестивала у Новом Саду имаће прилику да доживи истински јединствено искуство, концерт Aydin Esen trija, који ће наступити у недељу, 12. октобра.
Овај трио предводи турски пијаниста и композитор Aydin Esen, један од најнеобичнијих и најцењенијих музичара данашњице, кога је легендарни Chick Corea описао као „најбољег пијанисту на свету“. Његово музицирање превазилази границе жанрова и доноси нову димензију савременог џеза.
Модернизам и звук будућности
Esen се у ери савременог џеза најбоље може описати речима модернизма: храбро експериментисање, слобода стварања и бескрајна потрага за новим звуком. Попут Шенберга, Стравинског и Бартока, али у духу XXI века, Esen гради музику која не познаје ограничења. Његов осећај за оркестарско компоновање, као и природно коришћење електронике и синтезе, доносе јединствен спој акустичног и дигиталног. Он не ствара само музику, он ствара звучне пејзаже, галаксије у којима се импровизација и компоновање преплићу у непрекидном дијалогу.
Његов рад потврђују и речи америчког продуцента Ricka Beata: „Он је најбољи импровизатор којег сам икада чуо или видео у свом животу. Његова прича ће бити испричана, али можда ће за то бити потребна још једна генерација. У његовој класи не постоји нико други.“
Новосадски џез фестивал
Вишеструка добитница Греми награде Dee Dee Bridgewater, легендарни Бил Еванс, затим један од највећих виртуоза џез гитаре на свету Bireli Lagrene, једна од најистакнутијих фигура савременог латино џеза Marialy Pacheco, као и један од најиновативнијих музичара своје генерације Aydin Esen, заједно са једним од најстаријих оркестара на свету, Биг бендом РТВ Словенија, стижу у Нови Сад на овогодишње, 27 по реду издање Новосадског џез фестивала. Наступи џез великана одржаће се од 10. до 12. октобра на великој сцени „Јован Ђорђевић“ Српског народног позоришта, у продукцији Културног центра Новог Сада.
Од Истанбула до светских сцена
Рођен у Турској, у музичкој породици, Aydin Esen је музику учио од најранијег детињства. Његов отац, трубач, био је први учитељ, а конзерваторијум у Истанбулу отворио му је врата клавира и композиције. Већ тада је померао границе хармонијске теорије и борио се са академским ограничењима која нису могла да прате његову музичку визију. Електронику је прихватио као природно проширење акустичне музике и остао веран том споју до данас.
Почетком осамдесетих одлази на студије у Осло, а затим у Бостон, где на Berklee College of Music завршава студије за само једну годину уместо четири, добијајући највишу уметничку диплому. Након тога магистрира на New England Conservatory of Music и сели се у Њујорк, где наставља да развија каријеру. Његово име убрзо постаје синоним за храбру импровизацију и иновацију.
Каријера исписана сарадњама и наградама
Током каријере Aydin Esen је свирао и снимао са великим именима светског џеза и музике, од Miroslava Vitousa, Woodyja Shawa i Pata Methenyja, preko Royja Haynesa i Vinnieja Colaiute, do GaryjaBurtona, Triloka Gurtua i Anthonyja Jacksona. Његови албуми „Trio“, „So ManyLifetimes“, „Pictures“, „MyHeart“, „Anadolu“ i „Timescape“ обележили су деценије џеза и проглашавани албумима године широм света.
Године 1989. осваја престижну Прву награду на Међународном такмичењу пијаниста Martial Solal у Паризу, а касније учествује и као члан жирија на истом конкурсу. Његове радионице, иако ретке, познате су по интензивном и прогресивном приступу.
Aydin Esen trio
Тренутни састав Aydin Esen трија чине сам Aydin на клавиру и клавијатурама, Greg Jones на басу и Tommy Campbell на бубњевима. Овај трио функционише као јединствени организам са Esenovim бескрајним импровизацијама, Јонесовим чврстим али флексибилним бас линијама и Campbellovim непредвидивим, ритмички богатим бубњарским решењима.
Њихова музика доноси савршену равнотежу између сложене хармоније и спонтаности тренутка. Током наступа, трио публици нуди експлозију идеја, емоција и звучних експеримената, док сваки концерт прераста у ново музичко путовање.
Улазнице скоро распродате
Уз звучна имена и традицију дугу готово три деценије, фестивал је и ове године привукао огромну пажњу публике. Велик број улазница распродат је чак пре почетка програма, што сведочи о његовом значају и угледу. Своје улазнице можете обезбедити на продајним местима Гигстикса или преко њиховог сајта.
Музика без граница
За Aydin Esena и његов трио не постоје границе. Његове композиције и импровизације чине да атоналне деонице звуче мелодично, а неочекиване комбинације акорда природно. Критичари истичу да оно што публика чује није пука техничка виртуозност, већ уметност која у себи носи и интелект и емоцију.
Сваки његов концерт потврђује да је музика универзални језик који може истовремено бити сложен, савремен и разумљив. Рад Aydin Esena је утицајан у академским круговима, али и инспиративан за младе музичаре који трагају за новим изразом.