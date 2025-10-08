clear sky
АЛЕКСАНДРА КРУНИЋ И АНА ДАНИЛИНА У ЧЕТВРТФИНАЛУ турнира у Вухану

08.10.2025. 09:54 09:57
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Коментари (0)
krunic
Фото: Aleksandra Krunić, foto: Printscreen/Youtube/Eurosport Italia

Српска тенисерка Александра Крунић и Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у четвртфинале WТА турнира у Вухану у дубл конкуренцији, пошто су данас у осмини финала победиле Јапанку Шуко Аојаму и Кристину Бучу из Шпаније 3:6, 6:4, 12:10.

Меч је трајао један сат и 40  минута.

Крунић и Данилина ће у четвртфиналу играти против победница меча Сара Ерани (Италија)/Јасмин Паолини (Италија) - Бјанка Андреску (Канада)/Јуе Јуан (Кина).

WТА турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.654.963 долара.

Извор:
Танјуг
Пише:
Дневник
Спорт Тенис
