АЛЕКСАНДРА КРУНИЋ И АНА ДАНИЛИНА У ЧЕТВРТФИНАЛУ турнира у Вухану
08.10.2025. 09:54 09:57
Српска тенисерка Александра Крунић и Казахстанка Ана Данилина пласирале су се у четвртфинале WТА турнира у Вухану у дубл конкуренцији, пошто су данас у осмини финала победиле Јапанку Шуко Аојаму и Кристину Бучу из Шпаније 3:6, 6:4, 12:10.
Меч је трајао један сат и 40 минута.
Крунић и Данилина ће у четвртфиналу играти против победница меча Сара Ерани (Италија)/Јасмин Паолини (Италија) - Бјанка Андреску (Канада)/Јуе Јуан (Кина).
WТА турнир у Вухану се игра за наградни фонд од 3.654.963 долара.