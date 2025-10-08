clear sky
Минаковић суди меч између Немачке и Луксембурга у квалификацијама за СП 2026.

08.10.2025. 11:14
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
Фото: Pixabay.com

Српски судија Ненад Минаковић биће главни арбитар на дуелу између Немачке и Луксембурга у групи А квалификација за Светско првенство 2026. године, саопштила је данас Европска фудбалска унија (УЕФА).

Минаковићу ће помагати сународници Никола Боровић и Бошко Божовић, док ће четврти судија да буде Павле Илић. У ВАР соби биће Момчило Марковић и Јелена Цветковић.

Утакмица између Немачке и Луксембурга биће одиграна у петак од 20.45 часова у Зинсхајму.

Прво место на табели групе А држи Словачка са шест бодова, док Северна Ирска и Немачка имају по три. Луксембург је последњи без бодова.

судије квалификације
Спорт Фудбал
