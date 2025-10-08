ВЕЉКО МИЛОСАВЉЕВИЋ, ЈОШ ЈЕДНО НОВО ЛИЦЕ У ТАБОРУ РЕПРЕЗЕНТАЦИЈЕ СРБИЈЕ: "Живим сан, Звезда, Премијер лига, "А" селекција"
Фудбалери Србије почели су у понедељак припреме за мечеве против Албаније и Андоре у групи К квалификација за СП 2026.
Још једно ново лице у табору наше А репрезентације пред мечеве са Албанијом и Андором је Вељко Милосављевић.
Ново лице само када је реч о А тиму, али старо лице када је реч о репрезетативним селекцијама. Вељко, лепо те видети сада у опреми А тима, како се ти осећаш?
- Хвала вам, па стварно невероватан осећај. Прошао сам све репрезентативне селекције, ево сад А селекција као круна, идемо по добре резултате.
Све се некако брзо издешавало. Квалификације за Лигу шампиона са Звездом, онда одлазак у најквалитетнију лигу на свету, деби за Борнмут, требало је у глави бити јак, колико је било тешко све издржати?
- Па јако тешко, све се некако брзо издешавало. Најпре утакмица против Линколна, па после Лех, затим Пафос, све тешке утакмице са великим значајем. И после тога десио се трансфер који ми је јако допринео каријери. Надам се да ће бити све океј у Енглеској, морам да признам да ми је у новом клубу одлично.
Како си се осећао када ти је Ираола рекао да ћеш дебитовати већ на првој утакмици по доласку у Енглеску?
- Невероватан осећај. За мене мало неостварно, јер тек сам дошао и после три дана дебитовао. Састав се увек објави сат и по пред утакмицу и кад сам видео своје име на табли, осећао сам се заиста поносно. Само сам размишљао да обавим посао на најбољи могући начин, за мене је то био нови изазов.
Од стране спонзора проглашен си за играча утакмице, довољно да импресија после меча била феноменална.
- Значи ми доста та награда и наравно подстиче ме да радим још боље.
Против Фулама такође си добио малу шансу, тек у наставку сезоне вероватно очекујеш да добијеш ону праву прилику?
- Наравно, тек сам се прикључио, радим, напредујем, за сада све иде по плану тако да биће времена за минуте.
Аргентинац Сиенес и Француз Диаките су конкуренти за нову позицију, како ти се они чине, колико од њих може да се научи?
- То су квалитетни играчи, имају већ неко искуство, Марко Сенеси поготово, али доста ми помажу, гледамо то као на неку позитивну конкуренцију. Стварно ми дају добре савете, ето не знам да ли сте испратили и видели, има на друштвеним мрежама како је Марко Сенеси научио на српском да говори лево- десно, све да би мени помогао.
Сјајно, значи пре ће он српски научити него…
- Имам и Ђолета Петровића, много ми помаже, стварно не могу да опишем колико.
Ђорђе је већ остварен у Бонмуту.
- Тако је, има већ неког искуства, сада је и овде са мном у репрезентацији, тако да пратимо се.
После ове паузе чекају вас мечеви против Кристал Паласа и Нотингем Фореста, а онда другог новембра меч против Манчестер ситија, да ли већ живиш за тај дуел?
- Идемо степеник по степеник, да прођемо прво тај Кристал Палас, онда и Нотингем Форест, па онда имамо Сити. Не могу да опишем каква су моја осећања сада, до скоро сам гледао те играче на телевизији и Премијер лигу, најбољу лигу на свету, а сада ћу имати прилику да играм против њих.
Халанд?
- Стварно нема потребе да трошимо речи какав је он играч, али даћемо све од себе да га сачувамо, небитно ко год буде играо на штоперској позицији.
Како видиш поредак фаворита ове сезоне за титулу Премијер лиге?
- Сви клубови су стварно квалитетни, до самог краја се неће знати ко ће узети титулу. Мени је Ливерпул омиљени клуб, после Звезде ја навијам за њих, тако да једва чекам ту утакмицу. Ми ћемо играти кући против њих, у гостима смо већ играли, али добро биће прилике да играм на Енфилду.
Кад си већ споменуо Ђолета Петровића, колико му ове партије у репрезентацији, не рачунамо Енглеску где не сноси кривицу за голове, пре свега мислимо на Летонију и поготово Албанију у Тирани, одбрањени пенал, колико му ти наступи за репрезентацију утичу на самопоуздање у клубу?
- Колико сам причао са њим, све му то доста значи. Сви живимо да играмо за нашу земљу и да представљамо боје наше заставе у најбољем светлу. Њему значи доста за самопоуздање, много му је помогло да додатно покаже свој квалитет.
Видео сам негде изјаву да си рекао да ти је Вељковић пуно помогао у Звезди, колико ти значи његово присуство у репрезентацији?
- Знаци много, он је легенда овде код нас, стварно има одличну каријеру, прошао је доста тога и то искуство преноси на мене. Поменуо сам саиграче из Борнмута који ми помажу, али Вељковић је посебан, зато што говоримо исти језик, играмо на истој позицији, прошли смо генерално сличне ситуације, тако да он ми доста помаже. И овде ће ми помоћи исто, тако да је све заиста све добро.
Твоје присуство, сада уочи меча са Албанијом, затим и Андором, је пре свега битно из разлога што Миленковић због картона неће моћи да игра, нема право наступа у Лесковцу. Шта мислиш о њему, човек који је сјајним партијама обележио прошлу сезону у Премијер лиги.
- Кажу да је енглеска лига најтежа, он је дошао из Серије А, играо у Фирентини дуго, добро се припремио за оно што га је чекало на Острву. Пратио сам његове партије, стварно је доминирао на свакој утакмици, играо на врхунском нивоу и свака му част на томе.
Павловић? И у дербију са Јувентусом је био беспрекоран.
- Један је од мојих идола, стварно волим његову игру и начин како он игра и за клуб и овде за репрезентацију. Игра срцем, мени је то је најбитније.
Ти си један од играча који је пример колико указана шанса мора брзо да се искористи сада у модерном фудбалу. Одласком Ђиге, Спајића, добио си прилику у Звезди и одмах је искористио, после врло кратког времена потписао си уговор из снова. Дефинитивно, треба искористити шансу у тренутку кад се добије.
- Тако је, у фудбалу нема толико времена за ту неку адаптацију, једноставно чим добијеш шансу мораш да је зграбиш оберучке. Ја сам то хвала Богу искористио. Десило се у плеј-офу за пласман у Лигу шампиона да је Родриго паузирао због картона, па ја уђем уместо њега, сва срећа искористио сам ту прилику и све иде по плану.
Јел ти жао што клинци данас немају времена да оставе дубљи траг у клубу у коме су поникли, него брзо оду у иностранство а ти си некако, за разлику од неких твојих другара и доживео и победу у дербију и дуплу круну. Дакле, мало си осетио шта значи освајати трофеје у Звезди а неки нису ни то.
- Слажем се, сви смо Звездина деца и некако волимо клуб и мени је био сан да заиграм за Црвену звезду, да играм и да оставим неки траг. Сва срећа па сам имао толико времена да освојим и ту дуплу круну и одиграм квалификације за Лигу шампиона, победим у дербију. То су ми били снови, то сам и остварио. Остао ми је један неостварени сан, то је да играм Лигу шампиона са Звездом, надам се да ће бити једног дана.
Шта мислиш о предстојећем дуелу са Албанијом, јел си гледао онај меч у Тирани? Колико су опасни, где су у ствари најопаснији?
- Гледао сам тај меч, они су стварно добра екипа, али мислим да имамо боље играче и да смо квалитетнији. Верујем да ћемо то показати на терену. Мислим да треба да гледамо само себе и начин како ћемо ми да играмо.
Колико ти значи што си као играч млађих селекција већ осетио шта значи наступати на завршном турниру.
- Значи доста, имам неко позитивно искуство, играо сам Европско првенство у Мађарској са генерацијом 2006. испали смо у четврфиналу. Играо сам и на Кипру са У17 полуфинале. За мене веома значајно искуство које могу да препричавам наредним генерацијама, остаће ми у лепом сећању.
Максимовић и Цветковић су такође догурали до А репрезентације, свако у свом периоду и на неки начин већ се формира та нека група момака од којих ће зависити будућност српског фудбала у наредних 10-15 година. Јел ти је драго што си део те екипе?
- Наравно, сви причају да је та генерација 2007. јако талентована и надам се да ћемо имати прилику да будемо сви заједно у А репрезентацији. И да пренесемо тај наш тимски дух који нас је красио у том узрасту док смо играли за млађе селекције – рекао је Вељко Милосављевић.
Прво место на табели групе К квалификација за СП 2026. држи Енглеска са 15 бодова, Албанија има осам, а Србија седам. Летонија је четврта са четири, док је Андора последња без бодова.