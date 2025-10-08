ЗА ДЛАКУ ИЗБЕГНУТА ТРАГЕДИЈА Дечаци на тротинету прелетели улицу НА ЦРВЕНО; Новосађанка упутила молбу "МАМЕ, РАЗГОВАРАЈТЕ СА ДЕЦОМ"
Молбу мамама из Новог Сада упутила је једна њихова суграђанка и то након што је присуствовала изузетно непријатној сцени која пуком срећом није имала трагичан завршетак.
Наиме, како је навела, два дечака су замало ударила кола јер су на електричном тротинету прелетели улицу док је семафор показивао црвено.
Према њеној објави деца имају око десет година, али то их није спречило да се лате волана потенцијално опасног превозног средства.
"Драге маме два дечака, дај Боже да имају 10 година, на електричном тротинету не стају на црвено за пешаке већ прелазе опуштено тј. пројуре код Меркура на Детелинари, код Виде… Разговарајте са децом молим вас јер замало их нису покупили аутомобили", написала је.
Апел је наишао на одјек након објаве у једној од група које прате дешавања у Новом Саду, а многи су наизглед и препознали дечаке или барем имали слично искуство с њима.
"Да. Ту су стално и увек пројуре на црвено", пише у коментарима од којих поједини нису много бирали речи описавши "шта би им урадили" ако их поново виде.
Неопходан опрез
Агенција за безбедност саобраћаја (АБС) више пута је упутила снажан апел свим родитељима да не купују електричне тротинете деци млађој од 14 година, а помоћник директора АБС Мирко Коковић својевремено је истакао да је само у првој половини ове године повређено чак 39 особа, од чега деветоро деце.
- Ова возила нису намењена деци тог узраста, нити су безопасна забава, већ возила која захтевају зрелост, концентрацију и разумевање и поштовање саобраћајних правила - рекао је Коковић.