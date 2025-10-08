ДВЕ СТРАНЕ ДОМИНАЦИЈЕ СПАРТАКОВОГ ЦЕНТРА Када си у друштву Ти Џеј Шортса и Мајка Џејмса, ни Морача ти не пада тешко
Морача је поново пала – и у другој сезони заредом Спартак је успео да надигра Будућност у његовој кући, великим делом захваљујући једном човеку.
Морача је готово непремостива препрека и за Партизан и Црвену звезду. Утврђење изграђено на чврстим темељима које је тешко пореметити.
Углавном. Када је са друге стране Спартак, прича добија другачију димензију. Оно што је виђено у недељу увече, потврдило је да ће екипа Владимира Јовановића бити озбиљан конкурент свакоме и у предстојећем периоду.
Поготово када је ту човек који је са Мајком Џејмсом, Ти Џеј Шортсом, Теом Маледоном и Алфом Диалоом делио место у првој петорци Француске лиге. Сва четворица била су или и даље јесу део евролигашких тимова. И онда долази Шевон Томпсон из средњеквалитетног Нансија на место најбољег центра лиге.
Само то друштво говори довољно за себе. Чим је уграбио прилику, Спартак је потписао Јамајканца и одмах је било јасно да је реч о великом послу. Неки би рекли и “испод радара”, ако је веровати ономе о чему се расправљало на Јовановићевој конференцији после победе против Будућности.
Јер, “откуд Спартаку тако добар скаутинг?”.
- Скаутирамо као сви остали. Упорност и хвала председнику. Мораш да зовеш телефоном и причаш и причаш и на крају председник мора да да печат на то - покушао је да објасни стратег Суботичана да није довољно само да се играч уочи.
У времену у којем је све доступно тешко да је неко могао да занемари првог центра Француске лиге, шампионата са три евролигаша. Томпсон у Спартак није дошао “испод радара”. Нешто друго је било у питању.
Овде је реч о томе да је вицешампион Србије био најконкретнији и да су играчу представљени најбољи услови, укључујући и пројекат, али и целокупну организацију која је на све вишем нивоу.
И кад се на то наслони квалитет, Томпсон је спреман да испоручи 18 поена, 13 скокова и три блокаде за 45 минута драматичне битке у Морачи из које ће изаћи као победник.
Друга страна приче
Постоји и друга страна приче. Бројке на страну, центар Спартака заиста је изгледао слабије у неким моментима и то у оба правца. Незаграђивање обруча на прави начин (упркос 13 скокова), кашњења у одбрани и одређени офанзивни пропусти били су реалност за Томпсона у поменутом сусрету. Због тога је и Јовановић морао да га шаље на клупу у неколико наврата.
И баш то је најохрабрујуће када је центар Суботичана у питању. Што је и поред партије пуне успона и падова успео да дође до врхунских бројки. Уколико буде доведен до максимума, тек би могао да терорише одбране супарника.
Сада за Спартак следи Ле Ман, први дуел групне фазе ФИБА Лиге шампиона и то пред својим навијачима. Још једна, савршена прилика за Томпсона да покаже шта може против добро познатог ривала из Француске лиге.
Бољи почетак није могао да замисли.