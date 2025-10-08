КОШАРКАШИ СПАРТАКА ВЕЧЕРАС ПРОТИВ ЛЕ МАНА Велики изазов за Суботицу
Кошаркаши Спартака вечерас у Дудовој шуми од 20 часова дочекују Ле Ман у првој утакмици групне фазе ФИБА Лиге шампиона.
Тим из Суботице старт ФИБА Лиге шампиона дочекује након великог успеха на отварању АБА лиге, када су након продужетка у Морачи савладали Будућност.
Стратег Суботичана, Владимир Јовановић, нагласио је колико је значајно што је његов тим део европске кошаркашке елите и колико ово такмичење подиже квалитет и профил клуба.
- Придруживање ФИБА Лиги шампиона доноси много прилика и нових изазова. Такмичење је постало веома компетитивно, са пуно јаких екипа које су се прикључиле последњих година. Ле Ман је веома квалитетан противник, познат по брзом темпу игре и снажној одбрани, са комбинацијом младости и искуства у екипи. Наш задатак је да будемо спремни на захтевну утакмицу и да се максимално ангажујемо на терену - рекао је Јовановић.
Позвао је и навијаче да дођу у што већем броју и подрже његову екипу.
- Изузетно ценим подршку наше публике и апелујем на све љубитеље кошарке у Суботици да дођу у што већем броју и пруже нам подршку. Верујем да заједно можемо направити добар резултат и поново показати да Спартак заслужује место међу европском кошаркашком елитом - закључио је Владимир Јовановић.