ПАНЧЕВАЧКА ЛИГА Преокретoм Звезда у дербију с Партизаном дошла до нова три вредна бода

ПАВЛИШ: Гледалаца: 150, Судија: Ћировић (Вршац), Стрелци: Радисављевић (47, 55), Лазаревић (53) за Ц. звезду, С. Ивљанин (40) за Партизан. Црвени картони: Радисављевић (83, Ц. звезда); Москић (52), Вујичић (52), М. Попов (87, Партизан).

ЦРВЕНА ЗВЕЗДА: Вукас 7, У. Тадић 6,5 (Поморишац 6,5), Самарџија 7, Лазаревић 7,5 (О. Радак -), Секулић 7, Балог 7, П. Радак 7 (Станимиров -), Олуић 7, Радисављевић 7, Радић 6,5 (Корња 6,5), Трњанац 6,5 (Дошеновић -)

ПАРТИЗАН (У): Печеновић 7, С. Попов 6 (Бранков 6), Москић 6, Јездимировић 6 (В. Живојнов 6), С. Ивљанин 7 (В. Попов 6,5), Н. Ивљанин 6,5, Јовановић 7, Ранимиров 6,5 (Драшкић 6,5), Бану 7, Д. Живојнов 6 (Жула 6), М. Попов 6

У дербију старих ривала виђена је борбена утакмица са много дуела и чак четири црвена картона – један за домаћи тим и три за госте.

Пет минута пре краја првог полувремена гости из Уљме су повели голом Ивљанина. Већ у другом минуту наставка Радисављевић је својим првим голом изједначио. Само два минута касније, Лазаревић је савладао голмана, а затим је проиграо Радисављевића, који је својим другим голом поставио коначан резултат.

Три минута пре краја, Радисављевић је добио црвени картон због препирке са гостујућим навијачима који су га провоцирали током утакмице.





Фудбалске табеле Резултати Меч Резултат Темпо – Долина 2:2 Слога (БНС) – Спартак 1911 3:2 БАК – Будућност (ББ) 2:0 Раднички (К) – Борац (С) 2:3 Црвена звезда (П) – Партизан (У) 3:1 Банатул – Омладинац (Д) 1:1 Вултурул – ОФК Пролетер (БК) 2:1 Шевац – Униреа 7:3 Пласман Поз Клуб Ут П Н И ГР Б 1 Ц. звезда 8 7 1 0 32:6 22 2 Борац 8 6 2 0 20:6 20 3 Долина 8 5 1 2 15:13 16 4 Банатул 8 4 3 1 21:10 15 5 Вултурул 8 4 3 1 19:10 15 6 Партизан 8 4 1 3 18:12 13 7 Шевац 8 4 1 3 17:17 13 8 Униреа 8 4 0 4 25:28 12 9 Пролетер 8 3 2 3 14:15 11 10 БАК 8 3 2 3 14:18 11 11 Спартак 8 3 0 5 13:14 8 12 Темпо 8 1 4 3 12:20 7 13 Будућн. 8 2 1 5 5:13 7 14 Омладин. 8 1 1 6 6:23 4 15 Слога 8 1 0 7 16:21 3 16 Раднички 8 1 0 7 9:30 3

Раднички – Борац (С) 2:3 (1:2)

КОВИН: Гледалаца: 100. Судија: Пишчевић (Старчево). Стрелци: Недељковић (43), М. Дивнић (62) за Раднички; Стојановић (18), Закоч (32), Новковић (69) за Борац.

РАДНИЧКИ: А. Дивнић 7, А. Рнић 7, Митковић 6,5, Дисић 6,5, Ђ. Р. Раденковић 7 (Келе 6,5), Недељковић 7, Ђ. З. Раденковић 7, Бицуљевић 7 (Симић 6,5), Кумбрић 6,5 (Видовић -), М. Дивнић 7, Секулић 7

БОРАЦ (С): Димитријевић 7, Костић 7, Деспотовић 6,5 (Новковић 7), Недић 7, А. Стајић 7, Закоч 7, Лазин 6,5, Смиљанић 6,5 (И. Марјански 6,5), Виторовић 7,5, Дисић 6,5 (С. Марјански 6,5), Стојановић 7 (Ђорђевић 6,5)

Гости из Сакула искористили су прилике и на крају однели три бода.

После неколико пропуштених прилика на обе стране, гости су повели голом Стојановића, који је са ивице шеснаестерца шутирао и уз помоћ домаћег играча савладао Дивнића. Добру акцију гостију крунисао је поготком Закоч. Т

ри минута пре краја првог полувремена, Недељковић је смањио предност Сакуљана. У наставку су гости имали иницијативу и прилике, али је М. Дивнић донео изједначење Ковинцима. После неколико промашаја, резервиста Новковић је донео победу свом тиму.

БАК – Будућност (ББ) 2:0 (0:0)

БЕЛА ЦРКВА: Гледалаца: 100. Судија: Коњевић (Вршац). Стрелац: М. Јовановић (70, 81).

БАК: Седљак 7, Коци 7, Божин 7, Радосављев 7 (Михајловић -), Анка Давид 6,5 (Јарковачки 6,5), Секуловић 6,5 (Стокић 6,5), Милковић 7, М. Јовановић 7,5 (Трифуновић -), Бобић 7, И. Јовановић 7 (Старовић -), Југа

БУДУЋНОСТ (ББ): Н. Радивојев 7, Марковић 6,5, Станишић 6,5, М. Станојковић 7, Николић 6,5, Живановић 6,5, Брајовић 6,5, Вранић 6,5, Јовановић 6,5 (Љубисављев 6,5), Поткоњак 6,5, Рамовић 6,5 (Лошић 6,5)

Домаћи фудбалери имали су већи посед лопте и славили головима двоструког стрелца Миљана Јовановића.

Гости из Банатског Брестовца имали су дужи период добре игре, али нису успели да избегну пораз.

Припремио: Б. Стојковски