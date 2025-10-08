Партизан и Олимпијакос у Бечу!
Утакмица између Партизана и Олимпијакоса 14. јануара биће одиграна у Бечу.
Биће то сусрет 22. кола Евролиге, који не може да се игра у Београдској арени јер се у том периоду одржава Европско првенство у ватерполу.
Извршни градски одборник Петер Хакер је после састанка са председником црно-белих Остојом Мијаиловићем саопштио да ће се овај меч играти у градској хали капацитета 16.000 места.
"Радујемо се сусрету са нашим људима из Аустрије и околних земаља, радујемо се заједничком дочеку Православне Нове Године, и сигурни смо да ће Беч бити прави домаћи терен за наш тим!", написао је Мијаиловић.
Партизан и Олимпијакос су велики евролигашки ривали и нема сумње да ће дворана бити пуна.
Прошле сезоне су играли двапут. Црно-бели су славили у Београду (78:70), док су црвено-бели били бољи у Пиреју (82:70).
Партизан наредни меч игра против Ефеса у Београду, у четвртак од 20.30.