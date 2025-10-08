clear sky
Партизан и Олимпијакос у Бечу!

08.10.2025. 14:01
Коментари
Фото: pixabay.com

Утакмица између Партизана и Олимпијакоса 14. јануара биће одиграна у Бечу.

Биће то сусрет 22. кола Евролиге, који не може да се игра у Београдској арени јер се у том периоду одржава Европско првенство у ватерполу.

Извршни градски одборник Петер Хакер је после састанка са председником црно-белих Остојом Мијаиловићем саопштио да ће се овај меч играти у градској хали капацитета 16.000 места.

"Радујемо се сусрету са нашим људима из Аустрије и околних земаља, радујемо се заједничком дочеку Православне Нове Године, и сигурни смо да ће Беч бити прави домаћи терен за наш тим!", написао је Мијаиловић.

Партизан и Олимпијакос су велики евролигашки ривали и нема сумње да ће дворана бити пуна.

Прошле сезоне су играли двапут. Црно-бели су славили у Београду (78:70), док су црвено-бели били бољи у Пиреју (82:70).

Партизан наредни меч игра против Ефеса у Београду, у четвртак од 20.30.

 

 

евролига евролига у кошарци кк партизан
Спорт Кошарка
