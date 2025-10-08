КРИСТИЈАНО РОНАЛДО – први милијардер међу фудбалерима у историји
Било је само питање времена, Кристијано Роналдо је постао први фудбалер у историји са милијардом на банковном рачуну.
Прецизније, Португалац је "тежак" 1,2 милијарде евра.
Према "Блумбергу", водећем америчком финансијском часопису, Португалац је прешао магичну границу захваљујући уносним вишегодишњим уговорима са компанијама "Најки" и "Армани", али највише му је финансијски скок донео продужетак сарадње са својим клубом Ал-Насером.
Роналда ће нова сарадња са Саудијцима учини богатијим за још 400 милиона евра.
Португалац, дакле, не посустаје ни на терену, али ни ван њега. Његов наредни циљ су му 1000 голова у каријери.
Тренутно је на бројци од 946 погодака на клупском и репрезентативном ниову.
"Мислим да могу још много да дам и клубу и репрезентацији, желим да играм још дуго, али не превише дуго, да будем искрен. Надам се да ћу, када се једног дана повучем, бити задовољан јер сам дао све од себе. Светсан сам да немам још много година играња фудбала испред себе, али желим да искористим оно мало времена које имам. Моја философија је да живим из дана у дан. Немам дугорочне планове. Уживма у сваком дану и сваком тренингу", рекао је недавно Португалац.