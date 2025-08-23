broken clouds
23.08.2025.
Нови Сад
РОНАЛДО ИСПИСАО ИСТОРИЈУ: Постао први фудбалер ком је ово пошло за руком у дресу четири клуба

23.08.2025. 17:54
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
спорт
Фото: TANJUG/AP Photo/Chan Long Hei

Португалац Кристијано Роналдо, нападач саудијског Ал Насра, постао је први фудбалер са постигнутих по најмање 100 голова за четири различита клуба.

Роналдо (40) је дао 450 голова за Реал, 145 за Манчестер Јунајтед и 101 за Јувентус, пре него што је данас дао стоти гол за Ал Наср у који је стигао децембра 2022. године. 

Исидро Лангара, Ромарио и Нејмар су успели да дају по 100 голова за три различита клуба, па је Роналдо сад постао јединствен по најновијем достигнућу.

Петоструки освајач Златне лопте је јубиларни 100. гол у дресу Ал Насра дао у финалу Суперкупа Саудијске Арабије против Ал Ахлија, у 40. минуту из пенала. Меч је окончан резултатом 2:2 у регуларном току, а иако је Роналдо погодио и у пенал серији, Ал Ахли је после једанаестераца победио 5:3 и тако освојио трофеј. 

Извор:
ТАНЈУГ/ису/нв
Пише:
Дневник
