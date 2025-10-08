few clouds
КИКС РАДНИЧКОГ ПРОТИВ ЈАДРАНА: Нови Београд потопио и другог вечитог ривала

08.10.2025. 21:03 21:05
Пише:
Дневник
Извор:
ТАНЈУГ
спорт
Фото: Pixabay

Ватерполисти Новог Београда забележили су и другу победу у регионалној Премијер лиги.

Они су у мечу другог кола на гостовању савладали Партизан резултатом 13:10.

После тријумфа над Црвеном звездом на старту такмичења, Новобеограђани су рутинском игром надиграли и Партизан. 

Питање победника решено је практично већ у првој четвртини коју су Новобеограђани решили у своју корист резултат 8:1.

У наставку меча црно-бели су успели да смање убедљиву предност, али не и да угрозе тријумф Новог Београда.

Код победника истакао се Марко Димитијевић са пет погодака, док је Лука Гладовић два пута затресао мрежу.

У осталим утакмица другог кола Приморац је надиграо Будућност 21:11, док је крагујевачки Раднички помало неочекивано изгубио од Јадрана из Херцег Новог 14:12.

Последњи меч ове рунде игра се у петак када Црвена звезда дочекује Шабац.

ватерполо
Спорт Ватерполо
