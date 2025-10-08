КИКС РАДНИЧКОГ ПРОТИВ ЈАДРАНА: Нови Београд потопио и другог вечитог ривала
Ватерполисти Новог Београда забележили су и другу победу у регионалној Премијер лиги.
Они су у мечу другог кола на гостовању савладали Партизан резултатом 13:10.
После тријумфа над Црвеном звездом на старту такмичења, Новобеограђани су рутинском игром надиграли и Партизан.
Питање победника решено је практично већ у првој четвртини коју су Новобеограђани решили у своју корист резултат 8:1.
У наставку меча црно-бели су успели да смање убедљиву предност, али не и да угрозе тријумф Новог Београда.
Код победника истакао се Марко Димитијевић са пет погодака, док је Лука Гладовић два пута затресао мрежу.
У осталим утакмица другог кола Приморац је надиграо Будућност 21:11, док је крагујевачки Раднички помало неочекивано изгубио од Јадрана из Херцег Новог 14:12.
Последњи меч ове рунде игра се у петак када Црвена звезда дочекује Шабац.