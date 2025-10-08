РАЈКОВИЋ И СИМИЋ ДОБИЛИ НОВОГ ТРЕНЕРА: Консеисао наследио Блана у Ал Итихаду
08.10.2025. 20:25 20:26
Португалски стручњак Сержо Консеисао нови је тренер фудбалера Ал Итихада, саопштио је саудијски клуб.
Консеисао (50) је са Ал Итихадом потписао уговор до 2028. године.
Он је на клупи саудијског шампиона наследио Лорана Блана, који је пре 10 дана добио отказ.
Португалски тренер је током каријере водио неколико клубова у домовини, а такође је радио и у Браги, Нанту, Порту и Милану.
Ал Итихад се налази на трећем месту на табели саудијског првенства са девет бодова.
За клуб из Џеде играју репрезентативци Србије Предраг Рајковић и Јан-Карло Симић, а чланови саудијске екипе су и француски фудбалери Карим Бензема и Н'Голо Канте.