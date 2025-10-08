ЗРЕЊАНИНАЦ СВЕТСКИ ПРВАК: Џудиста Милан Булаја доминира, узео злато на СП у Лими

После вицешампиoнке планете за јуниоре Александре Андрић (до 70 кг, Новосадски џудо клуб) и бронзаног Михајла Симина (до 81 кг, Црвена звезда) низ врхунских резултата на Светском првенству у Лими, наставили су сада већ шампион Милан Булаја ( Пролетер Зрењанин, до 100 кг) и бронзани Лазар Ждрале из Црвене звезде.

Српски дивови Булаја и Ждрале у конкуренцији до 100 килограма показали су не само врхунски џудо већ и чињеницу да истински владају у овој тежинској дивизији.

Милан Булаја очекивано је одушевио српску спортску јавност правим подвигом у великом финалу категорије до 100 кг у коме је савладао Јапанца Шокеија Хираноа. Одлични Лазар Ждрале освојио је бронзу у истој тежинској дивизији победом над Антоном Федином из Русије.

Светско злато Булаја (тренер Никола Саватовић) је освојио у тактичком четвороминутном окршају у коме је надмудрио Јапанца. Српски џудиста успео је техником “соде-цури-коми-гоши”, пласираном у иделном тренутку, да поентира за вазари, а потом одличном дефанзивном тактиком неутралисао све покушаје Хираноа да преокрене резултат. Треба само имати на уму да је јапанска репрезентација на овом СП довела екипу ванвременских младих бораца и оборила све рекорде са чак 13 освојених медаља, пет златних и по четири сребрне и бронзане.

Репрезентација Србије је у екипном поретку четврта на основу учинка на татамију са четири освојене медаље, златном, сребрном и две бронзане и два пласмана на пето место.

На путу до меча за светску титулу и освајања златног одличја, Булаја је као први носилац остварио три победе. На старту је савладао Румуна Богдана Петреа (ипон – два вазарија за 2:30 минута борбе). У четвртфиналу је елиминисао Руса Антона Федина (јуко за “златан бод” - 4:24 минута), а у полуфиналу надмудрио потоњег освајача бронзаног одличја, Мухамадалија Зоирова из Узбекистана (вазари – 4:00 минута).

Лазар Ждрале под стручним вођством најтрофејнијег српског тренера Љубише Мајдова донео је још једно вредно одличје за српски тим али и трофејну ризницу у Љутице Богдана. У мечу за бронзано одличје у четири минута борбе победио је Руса Антона Федина. Спортска срећа одредила је да је и Ждрале истом техником као и Булаја дошао до светске медаље. Бацање „соде-цури-коми-гоши” донело је вазари. Стечену предност џудока београдских црвено белих је потом рационалном тактиком на татамију вешто сачувао и изборио место на подијуму.

Ждрале је на старту турнира савладао Осаму Бу Курсаина из Саудијске Арабије (ипон - 1:58 минута), потом Јакова Вареса из Естоније (вазари - 4:00 минута). У четвртфиналу је био бољи од Нодарија Алапишвилија из Грузије (ипон, после другог вазарија - 50 секунди борбе), да би у полуфиналу изгубио од Јапанца Шокеија Хираноа (ипон за “златан бод” - 4:25 минута борбе).

Шансу за освајање бронзане медаље имала је и Јована Стјепановић ( до 78 кг) али је на жалост, поражена од Александре Рјабченко после четири минута регуларног тока меча, на вазари који је Рускиња пласирала после свега 19 секунди.

Јована је на старту турнира победила Рускињу Кристину Коновалову (јуко – 4:00 минута). У наредном мечу елиминисала је Холанђанку Ксани Ван Лијф (вазари за „златан бод“ - 8:41 минута). У четвртфиналу, Јована је победила Бразилку Дандару Камило (јуко за “златан бод” - 5:30 минута). Бразилка је касније кроз реперсаж стигла до бронзе. У полуфиналу, Стјепановићева је поражена од Немице Матилде Софије Нијемајер (на поене 11:0 – 4:00 минута), потоње освајачице сребрног одличја.

У категорији до 90 кг, Борис Рутовић и Марко Јовановић завршили су турнир у елиминационој фази. Рутовић је победио Пољака Дерека Марчака, на “хансеку маке”, дисквалификацијом ривала после 6:52 минута борбе због треће изречене казне. Потом је поражен од Грузина Луке Јавакишвилија после четири минута борбе, захватом ривала за јуко. Јовановић је на старту поражен од Данила Крилова из Казахстаназа захватом за ипон после 3:18 минута.

Најуспешнији је Јапан са 13 освојених медаља, пет златних и по четири сребрне и бронзане. Други је Бразил са пет медаља (2-1-2) док је Русија трећа ( 1-1-2).