ПОКАЗАО СВОЈЕ ПОРЕКЛО!
(ВИДЕО) ЗЛАТАН У СВЛАЧИОНИЦИ ПУСТИО ХАЛИДА! У Америци слушали хит са Балкана и снимали овај тренутак
Златан Ибрахимовић је у свлачионици Лос Анђелес Галаксија одврнуо песму Халида Бешлића "Враћам се мајци у Босну" и то је објављено на друштвеним мрежама.
Златан Ибрахимовић обожава музику са Балкана. Ужива у музици са ових простора и то није тајна. Тако су се сада присетили навијачи и једног занимљивог детаља из прошлости када је слушао легендарног Халида Бешлића. Било је то у свлачионици Лос Анђелес Галаксија.
Шведски фудбалер је део своје каријере провео баш у "граду анђела" и тамо им је пуштао балканску музику. Једном приликом је одврнуо чувену Халидову песму "Враћам се мајци у Босну" и то је пустио тако да сви могу да чују. Тај његов потез брзо је завршио на друштвеним мрежама.
Throwback to Zlatan Ibrahimovic listening to the late Halid Beslic in the LA Galaxy locker room and the song “I’m returning to my Mother in Bosnia” or “Vracam se Majci u Bosnu”. pic.twitter.com/lhChQa1jnu
— Bosnian Football (@BosniaNTBall) October 8, 2025
Легендарни Бешлић је преминуо у уторак после борбе са тешком болешћу и од њега се опраштају многи. Не могу да верују да је један од највољенијих певача отишао у вечност.