ПОКАЗАО СВОЈЕ ПОРЕКЛО!

(ВИДЕО) ЗЛАТАН У СВЛАЧИОНИЦИ ПУСТИО ХАЛИДА! У Америци слушали хит са Балкана и снимали овај тренутак

08.10.2025. 21:29 21:52
Пише:
Дневник
Извор:
Mondo
да
Фото: printscreen / X /Bosnian Football

Златан Ибрахимовић је у свлачионици Лос Анђелес Галаксија одврнуо песму Халида Бешлића "Враћам се мајци у Босну" и то је објављено на друштвеним мрежама.

Златан Ибрахимовић обожава музику са Балкана. Ужива у музици са ових простора и то није тајна. Тако су се сада присетили навијачи и једног занимљивог детаља из прошлости када је слушао легендарног Халида Бешлића. Било је то у свлачионици Лос Анђелес Галаксија.

Шведски фудбалер је део своје каријере провео баш у "граду анђела" и тамо им је пуштао балканску музику. Једном приликом је одврнуо чувену Халидову песму "Враћам се мајци у Босну" и то је пустио тако да сви могу да чују. Тај његов потез брзо је завршио на друштвеним мрежама.

Легендарни Бешлић је преминуо у уторак после борбе са тешком болешћу и од њега се опраштају многи. Не могу да верују да је један од највољенијих певача отишао у вечност.

Извор:
Mondo
Пише:
Дневник
Спорт Фудбал
