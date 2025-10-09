broken clouds
ВАЖНА ГРАДСКА ЛИНИЈА МЕЊА ТРАСУ Привремена промена важиће до овог датума, ево куда ће се кретати

09.10.2025. 08:43 08:58
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
a
Фото: архива Дневника

Аутобуси на линији 6 саобраћаће измењеном трасом од данас до 23. октобра, због реконструкције коловоза и затварања приступног крака према Варадинском мосту.

У смеру са Подбаре возила градског превозника ће са Београдског кеја продужавати право Кејом жртава рације, одакле ће скретати у Улицу Максима Горког, па на Булевар ослобођења, у Футошку улицу и даље настављати редовном трасом. 

Аутобуси ће у супротном правцу, са Адица, саобраћати уобичајениом путем. 

На измењеном делу трасе возила ЈГСП-а користиће стајалиште „Трг незнаног јунака - Варадински мост”.

Нови Сад
