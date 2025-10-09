(ВИДЕО) ВАРАДИНСКИ МОСТ ОТВОРЕН ЗА САОБРАЋАЈ Радови се настављају у фазама, следи поправка приступних саобраћајница
09.10.2025. 07:26 08:51
Коментари (0)
Варадински мост данас је отворен за саобраћај у оба смера, наводе у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције, и најављују да ће поправка коловоза бити настављена и одвијаће се у фазама.
Наредних дана радови су предвиђени на Тргу незнаног јунака (десна страна гледано из правца Петроварадина ка центру града), због чега неће бити могуће скретање десно са Београдског кеја, ка Булевару Михајла Пупина и Улици војводе Путника, као и са моста ка Кеју.
– Биће могуће десно скретање са Булевара Михајла Пупина према Београдском кеју, као и приступ Варадинском мосту са Кеја – појашњавају надлежни и апелују на све учеснике у саобраћају да буду стрпљиви и поштују саобраћајну сигнализацију.