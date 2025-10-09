overcast clouds
МИНИСТАРСТВО ФИНАНСИЈА УПОЗОРАВА Календар пореских рокова који се не смеју прескочити ОВО СУ НАЈВАЖНИЈИ ДАТУМИ

09.10.2025.
Важни порески рокови за фирме и предузетнике. Поштујте датуме да избегнете казне, камате и додатне трошкове.

Октобар доноси низ важних пореских обавеза за предузетнике, фирме и самосталне делатности, а поштовање рокова кључно је како би се избегле казне, затезне камате и додатни трошкови. 

Министарство финансија објавило је званични порески календар за октобар 2025. године, који доноси неколико кључних датума на које обвезници треба да обрате пажњу.

10. октобар - Прве обавезе у месецу

До 10. октобра потребно је поднети и платити:

Порез на премије неживотних осигурања (Образац PP-PPNO) за септембар,

Порез на додату вредност (PPPDV) и извршити уплату ПДВ-а за септембар, за обвезнике из члана 10. Закона о ПДВ-у.

15. октобар - Најзахтевнији рок у месецу

Средина месеца традиционално доноси највише обавеза. До 15. октобра обвезници треба да изврше: 

Уплату аконтације пореза и доприноса на приходе од самосталне делатности за септембар,

Уплату пореза на приход од пружања угоститељских услуга за трећи квартал,

Плаћање доприноса за свештенике, верске службенике, домаће држављане запослене у иностранству и иностране пензионере,

Подношење обрасца PP ОД-О и уплату доприноса за осниваче и чланове привредних друштава,

Подношење PPP-DV обрасца и уплату ПДВ-а за септембар,

Подношење ПИД ПДВ 1 обрасца, уколико је у септембру испуњен критеријум за стицање статуса претежно извозног обвезника.

За обвезнике који ПДВ пријављују квартално, 15. октобар је и рок за подношење пријаве и уплату ПДВ-а за треће тромесечје, као и за предају ПИД ПДВ 1 обрасца за исти период. 

Тог дана доспевају и аконтације пореза на добит правних лица, као и обавезе по основу акцизе – за период од 16. до 30. септембра. Неопходно је поднети и пријаве PP ОА и PP ОАЕЛ за обрачун акцизе на електричну енергију. 

30. октобар - Обавезе за ауторе и сараднике

До краја месеца, обвезници који остварују приходе од ауторских и сродних права, као и они који примају накнаде по уговору о делу (самопорезивање), треба да поднесу пријаву на Обрасцу PP ОПО-К и изврше плаћање за трећи квартал 2025. године. 

31. октобар - Последњи рокови у месецу

На самом крају октобра доспевају три кључне обавезе:

Подношење захтева за паушално опорезивање за 2026. годину,

Подношење PPP-PD пријаве и уплата доприноса за неисплаћене зараде за септембар,

Плаћање обрачунате акцизе за период од 1. до 15. октобра.

Министарство финансија подсећа да се сви рокови који падају у нерадне дане аутоматски померају на први наредни радни дан, осим рока за плаћање акцизе за прву половину месеца - тај рок се увек помера на последњи радни дан у месецу. 

Октобар је месец са највећим бројем пореских обавеза у години, па је препорука свим привредницима да на време провере своје пријаве и припреме документацију. Правовремено плаћање спречава непотребне казне и омогућава стабилно пословање у складу са законом. 

(BiznisKurir)

