НЕМА МЕСТА ПАНИЦИ! ОБЕЗБЕЂЕНО ДОВОЉНО ЗАЛИХА НАФТНИХ ДЕРИВАТА Радојевић: Нема разлога за бригу нити потребе за стварањем залиха БЕЗ ОГРАНИЧЕЊА У КОЛИЧИНИ ПРЕУЗИМАЊА ГОРИВА
Директорка Департмана за малопродају компаније НИС Бојана Радојевић изјавила је да је Нафтна индустрија Србије спремно дочекала америчке санкције које су ступиле на снагу јутрос од шест сати, да је обезбеђено довољно залиха нафтних деривата и сирове нафте и поручила да нема разлога за панику нити да се стварају редови на пумпама.
- Наше бензинске станице су оптимално снабдевене са свим врстама нафтних деривата, значи имамо довољне количине залиха, а компанија се уједно потрудила и да обезбеди довољне количине сирове нафте, што нам је изузетно важно за даљу производњу - рекла је Радојевић за Танјуг.
Она је поручила грађанима да нема разлога за панику нити потребе да губе време чекајући у редовима.
- Нама се продаја одвија као и у редовном режиму. Не постоје никаква ограничења када говоримо о количинама које они могу да преузму, тако да нема потребе да стварају залихе, зато што заиста ће снабдевање бити уредно и у наредном периоду - истакла је Радојевић.
Подсетимо, компанија НИС обавестила је јавност да компанији до сада није продужена посебна лиценца Министарства финансија Сједињених Америчких Држава, која омогућава несметано оперативно пословање.
"Од тренутка листирања компаније на СДН (Specially Десигнатед Натионалс) листи у јануару, НИС пажљиво прати ситуацију и настоји да прилагоди своје пословање новонасталим околностима. Приоритети, као и до сада, остају редовно снабдевање домаћег тржишта нафтним деривата, као и очување социјалне стабилности запослених. НИС је обезбедио довољне залихе нафте за прераду у овом тренутку, док су бензинске станице уредно снабдевене свим врстама нафтних деривата", наводи се у саопштењу.