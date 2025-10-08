broken clouds
УСКОРО ОТВАРАЊЕ ПРВЕ ДЕОНИЦЕ АУТО-ПУТА САРАЈЕВО-БЕОГРАД Најзахтевнији део пројекта мост на Сави, завршен

08.10.2025. 18:40
Дневник
Б92
аутопут
Фото: freepik ilustarcija

У септембру 2022, у Семберији је почела изградња деонице будућег ауто-пута Сарајево – Београд.

Три године касније, извођачи радова истичу да је обављена скоро половина посла, док се највећи део радова очекује следеће године, за када најављују и отварање.

Радови на деоници Бијељина – Рача у дужини од 20 километара интензивно се изводе, а испуњеност уговора од извођача је 40 посто, кажу из “Аутопутева Републике Српске”, преноси Бизнисинфо.ба.

Младен Петровић, заменик координатора за деоницу Бијељина – Рача ЈП “Аутопутеви РС”, очекује да ће завршетак радова бити крајем идуће године.

"Пројектовано је на траси девет објеката, пет надвожњака и четири моста, велика петља и наплатна рампа при граници Србије где ће бити излаз према граничном прелазу Србије", казао је Петровић за БХРТ.

Добра вест за привреду

Инвестиција је 258,6 милиона марака без ПДВ-а. Најзахтевнији део пројекта био је мост на реци Сави, који је изградила Србија.

Грађани Бијељине очекују да ће новим ауто-путем доћи и нова радна места и инвестиције. Развојну шансу виде и привредници у овом делу земље.

"Свакако да ће се отворити могућност за отварање нових производних објеката и привлачења страних инвестиција у региону Бијељине што ће допринети економском развоју привреде и становништва", рекао је Бранимир Андрић, председник Привредне коморе регије Бијељина.

Пре шест година Босна и Херцеговина и Србија потписале су споразум о сарадњи на пројекту изградње ауто-пута Београд – Сарајево – Београд.

И док деоница кроз Семберију напредује, остатак ауто-пута још увек је видљив само на папиру, због трасе, нерешених имовинских питања и других препрека.

Нови мост преко Саве

С друге стране, кроз Србију се гради деоница од границе до места Кузмин, где ће се саобраћајница спајати са постојећим ауто-путем Београд – Загреб, подсећа БизнисИнфо.ба.

Уз деоницу кроз БиХ од 20 километара, потом деоницу кроз Србију, биће отворен и нови мост на Сави чије је тестирање у току.

аутопутеви сарајево београд
Б92
Б92
Дневник
Дневник
