МОЛ ПРЕГОВАРАО О ИСПОРУЦИ НАФТЕ ЈАДРАНСКИМ НАФТОВОДОМ Мађарима потребна два конкурентна нафтовода
БУДИМПЕШТА/ЗАГРЕБ: Након данашњих разговора са представнициа ЈАНАФ-а у Загребу о транспарту нафте за мађарске рафинерије, огласио се МОЛ, оценивши да је разговор био конструктиван, као и увек, али да њихов став остаје непромењен да су потребна два конкурентна нафтовода.
"Затражили смо од хрватске фирме која нам пружа услуге транспорта нафте да спроведе одговарајуће тестове како би показала да је способна свакодневно током целе године превозити довољне количине сирове нафте кроз Јадрански нафтовод. МОЛ ће и даље пружати сву потребну подршку у спровођењу тестирања у Хрватској. МОЛ је, наравно, отворен за укључивање спољних стручњака у овај процес, али важно је нагласити да МОЛ Група сноси главну одговорност за рафинерије и сигурност снабдевања у региону", навели су из МОЛ-а и додали:
"Такође смо назначили да предлажемо повратак предвидљивим тржишним начелима и стављање комерцијалних односа у први план. МОЛ је одувек заговарао транспарентно и тржишно утемељено формирање цена".
Како наводе, предложили су да ЈАНАФ проучи најбоље међународне примере власничке структуре западноевропских транспортних компанија, где присутност корисника нафте као сувласника јамчи праведно одређивање цена и континуирану доступност услуга.
"Истовремено смо јасно дали до знања да став МОЛ-а остаје непромењен: за сигурност снабдевања у региону и нужно је постојање барем два висококапацитетна и ценовно конкурентна нафтовода, како би сировина била доступна у случају било каквог поремећаја у систем", закључили су из МОЛ-а.