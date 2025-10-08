broken clouds
БЕСПЛАТАН СМЕШТАЈ, ПЛАТА 8.000 ЕВРА Ова држава нуди на десетине радних места уз један услов

08.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Каматица.рс
посао
Фото: Ilustracija pixabay

Заинтересованим Европљанима, укључујући држављане земаља попут Румуније, нуде се плате које достижу и 8.000 евра месечно, а за неке позиције је обезбеђен и бесплатан смештај.

Пријаве се обављају онлајн, а кључни услови за кандидате су искуство, озбиљност и, идеално, знање немачког језика.

Лихтенштајн: економски успех и високе плате

Овај мали алпски принципат, смештен између Швајцарске и Аустрије, важи за најбогатију државу у Европи, са снажном економијом и изузетно високим животним стандардом. Десетине радних места доступно је грађанима Европе који испуњавају законске услове. Све понуде објављене су путем мреже ЕУРЕС – Европске службе за запошљавање.

Послови су разноврсни, од домаћица и оператера до фризера и логистичког особља.

Просечна бруто плата у Лихтенштајну износи око 6.800 швајцарских франака (CHF), што је приближно 7.150 евра месечно. Ниже плате почињу од 2.500 CHF (око 2.630 евра), док професионалци са искуством и менаџерским позицијама могу да зараде преко 10.000 CHF (око 10.500 евра) месечно.

Најплаћеније позиције достижу значајне износе:


Генерални директор – 16.740 CHF (15.227 евра)
ИТ директор – 14.328 CHF (13.042 евра)
Директор кол-центра – 14.207 CHF (12.948 евра)

Најниже плате су код:

Васпитач у вртићу – 2.224 CHF (2.024 евра)
Социјални саветник – 2.564 CHF (2.332 евра)
Кројач/модист – 2.585 CHF (2.351 евра)
Услови рада и понуђени послови

За рад је препоручљиво познавање немачког језика, јер то отвара многе професионалне могућности, мада за неке позиције није обавезно.

Неке од последњих понуда укључују:


Пар за домаћинство – стални уговор, социјална примања и бесплатан смештај. Захтевано је искуство у одржавању домаћинства и знање немачког језика.
Домаћица full-time – стални уговор, плата изнад просека и социјалне бенефиције; потребно је искуство и познавање немачког језика.
Оператер машина за обраду површина и пећи – привремени уговор, пуно радно време.
Домаћица у старачком дому – нуди се смештај (детаљи о урачунавању у плату нису јасни), примања изнад просека и социјалне бенефиције.
Фризер – стални уговор у премиум фризерском салону, конкурентна плата и повољни услови.

Порески систем

Успех Лихтенштајна великим делом произилази из повољних пореских политика. Порез на добит износи само 12,5%, а општи ПДВ је 8,1%.

Порески систем се сматра конкурентним и повољним за "пословање", а главни порези укључују: Порез на лични доходак (Erwerbssteuer), Порез на добит (Ertragssteuer), Порез на капиталну добит од некретнина (Grundstücksgewinnsteuer) и порез на имовину (Vermögenssteuer).

Иако је раније имао репутацију пореског раја, принципат је у међувремену увео мере за усклађивање пореског законодавства са међународним захтевима транспарентности, укључујући аутоматску размену финансијских информација са Европском унијом. Фискални систем је структуиран тако да подстиче инвестиције и развој економије.

