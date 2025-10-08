МАСОВНА ХАПШЕЊА КАМИОНЏИЈА У АМЕРИЦИ ПОТРЕСЛА БАЛКАНСКУ ЗАЈЕДНИЦУ Приводе се и људи са радним дозволама!
У последњих неколико недеља, имиграциону и балканску заједницу у Сједињеним Државама потреса талас масовних хапшења камионџија које спроводи Агенција за имиграцију и царинску контролу (ICE).
Иако су мете хапшења традиционално били илегални имигранти, оно што изненађује и шокира правну заједницу јесте то што се приводе и појединци који имају валидне радне дозволе или имају случај у процедури за добијање зелене карте.
Ова алармантна ситуација била је централна тема разговора са имиграционим адвокатом Филипом Чичавалијевим, чија је изјава објављена на Јутјуб каналу "SerbianNews USA" (видео под насловом: АДВОКАТИ У ЧУДУ...). Адвокат Чичавалијев потврдио је да његове колеге примећују преседан: хапшења се спроводе иако ухапшени имају бенефите рада које им је сама држава одобрила.
Срж проблема лежи у правној интерпретацији статуса оних који се налазе у процесу промене визе или добијања статуса, што је познато као "пендинг статус". Уобичајена пракса већ деценијама је да се особама у овом статусу, док чекају коначну одлуку, издају радне дозволе како би се издржавале и биле продуктиван део друштва. Међутим, агенти ИЦЕ на терену сада спроводе ригорознију акцију. Агенти ИЦЕ третирају "статус у процедури" као "неважећи", стварајући панику међу легалним радницима.
"Моје колеге су ми јавиле да је сваки ухапшени оптужен да је 'статус у процедури' третиран као 'илегалан статус', објаснио је адвокат Чичавалијев.
Овакав потез изненадио је адвокате јер, по важећем закону, сама радна дозвола подразумева право на боравак док траје процес рада. Адвокати за сада нису добили никакве званичне смернице из имиграционе службе које би указале на промену политике третирања статуса у процедури.
Иако адвокат Чичавалијев није могао директно да потврди везу, претпоставка је да су појачане контроле и хапшења возача камиона директна последица трагичне несреће на Флориди, у којој је илегални имигрант, возач камиона, одузео више живота.
Тај инцидент је покренуо велику дебату о томе како илегални имигранти долазе до возачких дозвола за комерцијална возила (CDL) и довео до строже сарадње између Департмана за транспорт (DOT) и имиграционих власти (ICE).
Возачи камиона су сада под двоструком лупом на контролним пунктовима, где се не проверавају само транспортни прописи, већ и комплетан имиграциони статус.
У светлу нових околности, адвокат Чичавалијев упућује виталан савет свима који су у "пендинг статусу" или поседу радних дозвола:
Носити сву документацију: Увек са собом носите комплетну документацију о свом имиграцијском статусу, укључујући потврде о предаји захтева и важеће радне дозволе.
Припрема за комуникацију: Морате бити у стању да на енглеском језику јасно и концизно објасните свој имиграциони статус службенику на терену. Непознавање енглеског може бити искоришћено као повод за задржавање.
Хитан излазак из притвора: У случају хапшења, апсолутно је кључно што пре изаћи из имиграционог притвора уз кауцију (бонд). То омогућава особи да активно учествује у својој одбрани. Адвокат наглашава да након што суд одреди пуштање уз кауцију, држава не може поново да хапси особу за исту ствар.
На питање о ризицима за носиоце зелених карата, адвокат је потврдио да до сада није чуо за привођења људи који су трајни резиденти, осим ако имају озбиљан кривични досије. Посебна пажња се скреће на прекршаје попут вожње под утицајем алкохола (DUI).
Док један DUI прекршај не би требало да угрози зелену карту, два или више DUI прекршаја могу довести до њеног одузимања због "недостатка моралног карактера".
Иако нова Трампова администрација, како наводи адвокат Чичавалијев, решава случајеве много брже (60 дана за притворске, 365 за судске), ригорозност теренске контроле и нејасна политика третирања "пендинг статуса" створили су период изразите правне неизвесности за хиљаде имиграната који су до сада сматрани безбедним и легалним радницима.
др Горан Дејновић