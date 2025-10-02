СРПСКЕ КАМИОНЏИЈЕ НА УДАРУ ИМИГРАЦИОНИХ АГЕНАТА У САД Петнаестак наших сународника приведено – породице у сузама!
Настављају се рације имиграционих агената на путевима у једном броју држава САД, у којима је у последњих неколико дана ухапшено петнаестак Срба, возача камиона.
Ово је изазвало велику забринутост у српској заједници, нарочито у области америчког Средњег запада, где живи највише наших сународника.
– Породице ухапшених, али и многи наши људи који немају регулисан статус у Америци, обраћају се адвокатима и траже стручну помоћ у овој тешкој ситуацији – каже саговорник „Serbian Times” који ради у једној камионџијској компанији у Чикагу и познаје велики број људи из заједнице.
Он истиче да су неке породице у врло тешкој ситуацији после хапшења њихових очева, мужева, браће…
Породице ухапшених у тешком стању
– Има ту мајки које су остале са малом децом и без јединог извора прихода, а посебно је драматичан случај једне жене која се породила пре неколико дана и мора да брине о беби, другој деци, али и о томе како да свог супруга избави из имиграционог притвора. Она је возила девет сати да би видела супруга у притворској јединици, али ништа није успела да промени и сада се узда у правну помоћ – рекао је саговорник.
Како сазнаје „Serbian Times”, највећа концентрација ИЦЕ агената је на путевима у државама попут Тексаса и Флориде, док их, рецимо, за сада уопште нема у Пенсилванији и Охају.
Према првим информацијама, на удару федералних агената су се углавном нашли возачи малих, такозваних Бокс камиона.
Хапсе и возаче великих камиона
У међувремену, испливале су нове информације.
– Према казивању нашег возача, агенти одузимају ЦДЛ возачке, за велике камионе, онима са радном дозволом ако немају И-94 форму, тачније ако немају потврду да су на легалан начин ушли у земљу – каже саговорник из друге транспортне компаније.
Такође, јавио се и један возач кога су ИЦЕ агенти зауставили на аутопуту И-55.
– Возим велики камион, „дрy ван”, зауставили су ме и тражили су ми радну дозволу, затим проверили моје знање енглеског и после неколико питања и краћег разговора пустили ме да наставим пут. Међутим, видео сам неколико малих камиона који стоје на путу, без возача – каже возач који се јавио „Serbian Times”.
1.000 малих камиона ван саобраћаја
Према информацијама које је „Serbian Times” добио из неколико trucking компанија, које су у власништву Срба, Македонаца и Бошњака у региону Чикага, тренутно је ван саобраћаја преко 1.000 малих камиона, што због привођења, што због чињеница да њихови возачи немају америчке „папире” или су процесу регулисања статуса.
Да подсетимо, наше камионџије су хапшене на ауто-путевима у државама Индијана, Мичиген, Илиноис, Тексас, на вагама на којима је проверавана њихова документација, а једно хапшење десило се и на мосту који води ка граници Канаде, на прелазу између држава Мичиген и Висконсин.
Сви су после хапшења спроведени директно у имиграционе притворске јединице у државама Мичиген, Тексас, Небраска и Индијана.
Хапшени су углавном возачи малих, камиона, које у САД можете да возите са обичним возачким дозволама (Б категорије) а законски основ за њихово привођење су били различити – непоседовање радних дозвола и виза, илегалан улазак у земљу, а неколицина је била у процесу за добијање азила, у коме су агенти нашли правне недостатке.
Правни разлози за хапшења
– Један од њих је поседовао возачку са Флориде, а у документима је имао пријављено боравиштем у Илиноису, што је агентима било сумњиво. Већина ухапшених је имала возачке дозволе из државе Вашингтон (Сијетл), где их је и најлакше добити – каже наш саговорник, који додаје:
– Такође је проблем ако не знате добро енглески и не можете најбоље да се снађете у комуникацији са ИЦЕ официрима, што од скора може бити разлог да Вас приведу.
Последња информација коју смо успели са сазнамо на ову тему јесте да се агенти имиграције тренутно налазе на изласку на ауто-путу И-55 South из правца Joliet авеније.
Треба напоменути да је последњих дана било хапшења илегалних имиграната у великим продајним објектима попут Home Depot и Walmart, а на удару су се нашли и они који поседују Зелену карту, али имају криминални досије или тежак саобраћајни прекршај (ДУИ).
Акција „Midway Blitz”
ИЦЕ агенти који су после одлуке Трампове администрације у великом броју распоређени у анерички регион Средњег запада, почели су пре нешто више од две недеље акцију „Midway Blitz” у којој су се на удару нашли бројни илегални имигранти.
Акција је изазвала велико узнемирење међу имигрантском заједницом, а врхунац тензија била је смрт Силверија Вилегас-Гонзалеза, 38-годишњег имигранта из Мексика, кога је федерални официр упуцао након што је овај колима покушао да га прегази.
Иако се на почетку акције говорило да ће ИЦЕ агенти хапсити искључиво илегалне имигранте са криминалним досијеима у матичним државама и оне који су починили кривична дела у САД, испоставило се да су се у наставку акције на удару нашли сви илегални имигранти.