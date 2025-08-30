broken clouds
КАМИОНЏИЈЕ У ПОНЕДЕЉАК КРЕЋУ У БЛОКАДУ, на удару велики ланци снабдевања ШТА КАЖУ МИНИСТРИ РС?

30.08.2025. 20:55 21:00
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник, Кликс
Коментари (0)
Фото: Printscreen /YouTube/Sar3ni

Конзорцијум логистика Босне и Херцеговине, који окупља домаће превознике БиХ, најавио је да ће 1. септембра започети блокаду ланаца снабдевања широм земље.

Разлог протеста је, како наводе, то што њиховим возачима није омогућено олакшано кретање у Шенгенској зони. 

Блокада почиње у понедељак у 6 часова и трајаће све док се не испуне њихови захтеви.

Организатори су истакли да ће бити блокирани ланци снабдевања у општинама, градовима и на граничним прелазима, али да се саобраћај за путнике неће заустављати. 

Учесницима протеста издате су строге инструкције: да поштују наредбе полиције и сарађују с органима реда, да избегавају било какве провокације и самовољу, да се држе упутстава координатора и одржавају дисциплину. 

Захтеви

Међу кључним захтевима превозника су:

– укидање дискриминације возача из БиХ у државама ЕУ и поштовање Европског споразума о раду посаде (AETR), јер се тренутно возачи третирају као обични путници и у Шенгену могу боравити само три месеца у периоду од шест месеци;

– испуњење обећања Министарства комуникација и саобраћаја БиХ о изменама правилника;

– финансијско растерећење превозника, што подразумева повраћај 50% акциза, попуст од 50% на путарине и признавање статуса извозника;

– убрзање рада граничних прелаза, као и инспекцијских и царинских процедура, како би се избегла вишесатна чекања.

Посебно је наглашено да је државна граница неприкосновена и да било чија самовоља може угрозити међународни углед БиХ.

Кoнзорцијум је позвао на дијалог представнике надлежних институција: комисије Парламентарне скупштине БиХ, Министарство комуникација и саобраћаја, Управу за ветеринарство, инспекцијска тела и Управу за индиректно опорезивање.

Подсетили су на то да њихове захтеве подржавају УО Удружења превозника при Спољнотрговинској комори БиХ, као и ентитетска удружења превозника.

Према подацима Конзорцијума, сектор логистике запошљава око 47.000 радника и они себе сматрају „крвотоком привреде“. Наводе да су годинама били потцењивани и да је блокада једини начин да се изборе за своја права. 

Подсећају на то да су и у априлу ове године организовали масовне протесте у Сарајеву, када су улице биле препуне камиона из свих делова земље.

Министар комуникација и саобраћаја БиХ Едвин Форто изјавио је да ради на испуњењу захтева превозника у оквиру својих надлежности и позвао друге домаће институције да ураде свој део посла. 

Са друге стране, министри из Републике Српске у Савету министара БиХ сматрају да Форто „нема храбрости“ да од Европске уније затражи олакшано кретање за возаче из БиХ.

