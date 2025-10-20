light rain
(ФОТО) „Почивајте у миру, генерале" АДРИЈАНА МЕСАРОВИЋ УПУТИЛА ПОСЛЕДЊИ ПОЗДРАВ и изразила САУЧЕШЋЕ Павковићевој породици, пријатељима и саборцима

20.10.2025. 20:39 20:43
Пише:
Дневник
Извор:
Дневник
Adrijana Mesarovic
Фото: Screenshot IG mesarovicadrijana

Од генерала Небојше Павковића, који је данас преминуо у 79. години, опростила се и потпредседница Владе и министарка привреде Адријана Месаровић.

Заувек ћемо чувати сећање на генерала Небојшу Павковића, великог човека и патриоту који је јунаштвом показао шта значи борити се за свој народ и за своју отаџбину. У најтежим временима је бранио суверенитет наше Србије, њен уставни поредак и војничку част, поручила је Месаровићева и додала: 
 

„Породици, пријатељима и саборцима упућујем најдубље саучешће“. 
 

Почивајте у миру, генерале, вечна слава и хвала, навела је Месаровићева.


 

небојша павловић адријана месаровић саучешће
Извор:
Дневник
Пише:
Дневник
