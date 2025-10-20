ВЕЋ ЈЕ 35 ИСПОД НУЛЕ Овде је већ све залеђено, а права зима тек долази ЕСКТРЕМНО ЈЕ ХЛАДНО
Кратко лето доноси Сибиру веома топло време и температуре неретко и изнад 35 степени.
Али већ у септембру температуре нагло падају и јављају се увелико јутарњи мразови, који су нарочито изражени од октобра. Међутим, максималне температуре још током октобра углавном су изнад нуле, али уз повремене и дневне минусе.
Последњих дана снег и лед оковали су већи део Сибира и Монголије.
Температуре су екстремно ниске за ово доба године, а јутарње вредности спустиле су на северу Монголије и у пограничном делу са Сибиром и испод -30 степени, локално и до -35.
На појединим локацијама измерене су рекордне ниске температуре за октобар.
Ако изузмемо централне делове Гренланда, језгро ледене ваздушне масе на северној хемисфери налази се ових дана на североистоку Русије и у Монголији.
Врло хладна ваздушна маса, али у знатно блажем облику стигла је све до северозапада и запада Русије, а у трансформисаном облику продрла је и до нашег подручја, па Србију већ два дана погађа мраз, уз температуре до -4. Већ од сутра услед активности циклона са Атлантика осетно топлије, уз температуре у Србији и изнад 20 степени.