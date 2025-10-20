light rain
ВЕЋ ЈЕ 35 ИСПОД НУЛЕ Овде је већ све залеђено, а права зима тек долази ЕСКТРЕМНО ЈЕ ХЛАДНО

20.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Фото: Pixabay/Sibir

Кратко лето доноси Сибиру веома топло време и температуре неретко и изнад 35 степени.

Али већ у септембру температуре нагло падају и јављају се увелико јутарњи мразови, који су нарочито изражени од октобра. Међутим, максималне температуре још током октобра углавном су изнад нуле, али уз повремене и дневне минусе. 

Последњих дана снег и лед оковали су већи део Сибира и Монголије.

Температуре су екстремно ниске за ово доба године, а јутарње вредности спустиле су на северу Монголије и у пограничном делу са Сибиром и испод -30 степени, локално и до -35.

На појединим локацијама измерене су рекордне ниске температуре за октобар.

Ако изузмемо централне делове Гренланда, језгро ледене ваздушне масе на северној хемисфери налази се ових дана на североистоку Русије и у Монголији. 

Врло хладна ваздушна маса, али у знатно блажем облику стигла је све до северозапада и запада Русије, а у трансформисаном облику продрла је и до нашег подручја, па Србију већ два дана погађа мраз, уз температуре до -4. Већ од сутра услед активности циклона са Атлантика осетно топлије, уз температуре у Србији и изнад 20 степени. 

(Telegraf.rs)

 

сибир хладно хладноћa зима
Вести Свет
