(ВИДЕО) ТОРНАДО ОДНЕО ЈЕДАН ЉУДСКИ ЖИВОТ Драма у Француској! ЈАК ВЕТАР на северу земље направио хаос, ЧЕТВОРО ПОВРЕЂЕНО Интервенисали ватрогасци
20.10.2025. 22:56 23:01
ПАРИЗ: Јак ветар изазвао је смрт једне особе, док су четири особе повређене у општини Ермон, у департману Вал д'Оаз на северу Француске, саопштили су данас локални званичници.
Ватрогасци и снаге безбедности морали су да интервенишу не само у Ермонту, већ и у суседним градовима Обон, Андили, Монморенси и Франконвилу, навела је префектура Вал д'Оаз на свом налогу на платформи X.
Телевизија БФМ преноси да се феномен јаких ветрова повезује са формирањем торнада.
Француска опсерваторија за торнадо и јаке олује, Кераунос, најавила је да ће спровести истрагу како би утврдила јачину торнада.