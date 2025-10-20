light rain
9°C
21.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1835
usd
100.3971
(ВИДЕО) ТОРНАДО ОДНЕО ЈЕДАН ЉУДСКИ ЖИВОТ Драма у Француској! ЈАК ВЕТАР на северу земље направио хаос, ЧЕТВОРО ПОВРЕЂЕНО Интервенисали ватрогасци

20.10.2025.
Пише:
Дневник
Извор:
Танјуг
невреме
Фото: pexels.com

ПАРИЗ: Јак ветар изазвао је смрт једне особе, док су четири особе повређене у општини Ермон, у департману Вал д'Оаз на северу Француске, саопштили су данас локални званичници.

Ватрогасци и снаге безбедности морали су да интервенишу не само у Ермонту, већ и у суседним градовима Обон, Андили, Монморенси и Франконвилу, навела је префектура Вал д'Оаз на свом налогу на платформи X.
 

Телевизија БФМ преноси да се феномен јаких ветрова повезује са формирањем торнада.
 

Француска опсерваторија за торнадо и јаке олује, Кераунос, најавила је да ће спровести истрагу како би утврдила јачину торнада.
 

