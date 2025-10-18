ЧУБРИЛО НАЈАВЉУЈЕ ОСЕТНО ЗАХЛАЂЕЊЕ Крај октобра доноси кишу и ветар У ОВИМ ДЕЛОВИМА МОГУЋ СНЕГ!
Према најновијој објави метеоролога аматера Марка Чубрила, пред нама је период нестабилног времена, са краткотрајним отопљењем, али и новим захлађењем које ће крајем октобра донети осетно нижe температурe и могућe снежнe падавинe на планинама.
После релативно хладног викенда, понедељак ће донети ведро и хладно јутро са условима за слаб, приземни мраз у већини места. Током дана очекује се сунчано и нешто топлије време, уз максималне температуре између 12 и 17 степени Целзијуса.
Од уторка следи промена синоптичке ситуације – над Атлантиком ће ојачати циклони који ће ка нашим пределима донети топлији и влажнији ваздух са југозапада. Такво струјање донеће релативно топло, али и нестабилно време. У појединим данима могућа је киша, па чак и грмљавински пљускови, а дуваће јужни и југозападни ветар. Ноћи ће бити знатно топлије, без мраза, са минималним температурама од 5 до 11 степени, док ће дневне вредности достизати 17 до 23 степена, а у петак и до 25 степени Целзијуса, што је изнад просека за ово доба године.
Према Чубрилу, у петак се на крајњем северу могу очекивати обилнији налети кише, док ће у суботу хладни фронт донети ново захлађење, кишу и грмљавину, уз окретање ветра на северозападни правац. У недељу се очекује даље спуштање температуре и појава снега на висинама изнад 900 метара.
Крајем месеца, око 28. октобра, постоји могућност новог погоршања времена и додатног захлађења, уз кишу и снег на планинама изнад 800 метара надморске висине. Снег у нижим пределима за сада се не очекује.
Чубрило истиче да, иако ће у наредним данима бити краткотрајног отопљења, не може се говорити о правом Михољском лету, јер је оно календарски прошло, а предстојећи топлији период биће и кратак и нестабилан.