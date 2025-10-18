РЕПУБЛИКА СРПСКА ДОБИЛА НОВУ ПРЕДСЕДНИЦУ Народна скупштина именовала Ану Тришић Бабић
Народна скупштина Републике Српске, на 27. посебној седници, усвојила је Одлуку о именовању Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности председника Републике Српске.
За ову одлуку је гласало 48 посланика, док је четворо било против.
У образложењу одлуке наведено је да, у условима противуставног и незаконитог деловања Суда БиХ и Централне изборне комисије, који својим одлукама онемогућавају демократски изабраног председника Републике Српске Милорада Додика да врши своју функцију, Народна скупштина делује ради заштите Устава Српске.
Именовање Ане Тришић Бабић за вршиоца дужности председника Републике Српске до избора новог требало би да омогући несметано функционисање институције председника Републике.
За скупштинску већину именовање је изнуђен потез који представља покушај изласка из највеће кризе у БиХ.
Како пише РТРС, опозиција замера то што је промењен материјал за ову тачку у којем, како тврде, нема спорне биографије Ане Тришић Бабић. Иако су и сами предлагали именовање вршиоца дужности председника Српске, тражили су објашњење на основу чега Народна скупштина то ради. Одговор су добили од председника Скупштине и српског члана Председништва.
Председник НСРС Ненад Стевандић објаснио је да ова ситуација није препозната у Уставу Српске и БиХ, а да преамбула Устава дефинише да је Народна скупштина надлежна да решава таква питања.
Српски члан Председништва Жељка Цвијановић је категорична: седницом желимо да покажемо да, кад нам ударе на једну институцију, имамо другу која ће послати институционални одговор на кризу коју је проузроковао Кристијан Шмит.
У расправу се укључио и председник Владе Саво Минић:
Тражимо најбоље решење, не желимо нестабилност, нове монтиране процесе и проблеме у Српској - навео је Минић.