Један глас против
РЕПУБЛИКА СРПСКА ДОБИЛА НОВУ ВЛАДУ Саво Минић нови премијер
Народна скупштина Републике Српске изабрала је вечерас у Бањалуци Владу Републике Српске који ће предводити премијер Саво Минић.
Од 55 присутних посланика за избор Владе Републике Српске гласало их је 50, против један, а није било уздржаних.
Након избора Владе Републике Српске предвиђено је полагање свечане заклетве, пишу Независне.
Ко је Саво Минић?
Нови председник Владе Републике Српске, Саво Минић рођен је 5.септембра 1974. године у Шамцу.
Основну школу је завршио у Доњој Дубици у општини Оџак, а средњу школу у Шамцу и Бијељини.
Звање дипломираног правника стекао је на Правном факултету Универзитета у Бањој Луци 1999.године, а правосудни испит положио пред Министарством правде Републике Србије 2003.године. Адвокатски испит положио 2004.године. Звање магистра стекао 2013.године, а звање Доктора правних наука стекао је 2018.године.
Како пише "Блиц", адвокатском делатношћу бавио се од 1999.године, док је самосталну адвокатску делатност, као адвокат у Шамцу, обављао од 2004. до 2008.године.
Након тога, у два мандата, обављао је дужност начелника општине Шамац (2008.-2016.).
Од 2017.године до 2020. године био је на позицији директора Агенције за аграрна плаћања при Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске.
Од 2020.године обављао је дужност директора привредног друштва "Kaldera Company" д.о.о. Лакташи.
Актуелно је изабрани председник Ловачког савеза Републике Српске и организатор и учесник многих спортских и културних манифестација.
Био је учесник одбрамбено отаџбинског рата као припадник Војске Републике Српске.
По националности је Србин. Ожењен је и отац три малолетна детета, сина и две кћери, наводи се у његовој биографији на сајту Министарства пољопривреде.
Саву Минића на челу Министарства пољопривреде замениће Анђелка Кузмић из Добоја.