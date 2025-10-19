clear sky
4°C
19.10.2025.
Нови Сад
eur
117.1809
usd
100.5241
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин
Сачуване вести Претрага Navigacija
Претраживање сајта
Подешавања сајта
Одабери писмо
Одабери град
  • Нови Сад
  • Бачка Паланка
  • Бачка Топола
  • Бечеј
  • Београд
  • Инђија
  • Крагујевац
  • Лесковац
  • Ниш
  • Панчево
  • Рума
  • Сомбор
  • Стара Пазова
  • Суботица
  • Вршац
  • Зрењанин

РАНИ МРАЗ УНИШТИО ПОВРТАРСКЕ КУЛТУРЕ Пољопривредници се радовали берби, а сад су ОЧАЈНИ

19.10.2025. 07:47 07:54
Пише:
Дневник
Извор:
Telegraf.rs
Коментари (0)
a
Фото: Pixabay.com

Мраз који је почетком октобра похарао Међимурје и део Подравине оставио је велике последице по повртларске културе.

Највише је страдала паприка, али и индустријска парадајз. Хрватски пољопривредници траже помоћ Министарства пољопривреде јер ће без одштете тешко скупити новац за нови циклус производње поврћа. 

- Туга и очај - тако је за ХРТ рекао Марио Патафта описујући стање на парцели индустријског парадајза. Веселио се берби, али мраз је уништио урод.

- Задњих 30 година га није било у тако раној фази. Ако је дошао, долазио је касније, у новембру. А сада је био 2. октобра и то јак  - додао је Марио из Цирковља.

Ништа боља ситуација није ни у пољу Ивана Хорвата из Горичана. 

- Температура је била око -2 степена. Све је деловало као да је неко дошао с пламеником и спустио ватру. Страдало је око 2,7 хектара – прича Хорват.

Горчина и разочарање су немерљиви. 

- По хектару је уложено 9-10 хиљада евра. За мања газдинства попут мог, то је огроман терет - додаје Хорват. 

Производња индустријског парадајза специфична је јер се не складишти, већ се одмах с поља превози камионима у творницу код Вараждина, у договорено време.

- Не може се брати унапред, јер би парадајз сам пропадао. Терет и чекање на приколицама убрзавају пропадање – објашњава Патафта.

Пољопривредници немају друге опције него чекати свој ред, док јутарња магла и јако сунце додатно убрзавају труљење. 

- Парадајз је у свом вегетацијском врхунцу, плодови су зрели и пуни нутријената. Само је питање времена када ће све постати потпуни губитак – истиче Перо Пушић, председник Удруге узгајивача индустријског парадајза "Црвено срце". 

Мраз је нанео огромну штету и насадима паприке, а због великих губитака пољопривредници ће од Министарства тражити проглашење елементарне непогоде. 

(Telegraf Biznis)

рани мраз паприка парадајз
Извор:
Telegraf.rs
Пише:
Дневник
Вести Регион
Услови коришћења
Пошаљите коментар
Прикажи све коментаре
Волим
0
Коментар
0
Сачувај