РАНИ МРАЗ УНИШТИО ПОВРТАРСКЕ КУЛТУРЕ Пољопривредници се радовали берби, а сад су ОЧАЈНИ
Мраз који је почетком октобра похарао Међимурје и део Подравине оставио је велике последице по повртларске културе.
Највише је страдала паприка, али и индустријска парадајз. Хрватски пољопривредници траже помоћ Министарства пољопривреде јер ће без одштете тешко скупити новац за нови циклус производње поврћа.
- Туга и очај - тако је за ХРТ рекао Марио Патафта описујући стање на парцели индустријског парадајза. Веселио се берби, али мраз је уништио урод.
- Задњих 30 година га није било у тако раној фази. Ако је дошао, долазио је касније, у новембру. А сада је био 2. октобра и то јак - додао је Марио из Цирковља.
Ништа боља ситуација није ни у пољу Ивана Хорвата из Горичана.
- Температура је била око -2 степена. Све је деловало као да је неко дошао с пламеником и спустио ватру. Страдало је око 2,7 хектара – прича Хорват.
Горчина и разочарање су немерљиви.
- По хектару је уложено 9-10 хиљада евра. За мања газдинства попут мог, то је огроман терет - додаје Хорват.
Производња индустријског парадајза специфична је јер се не складишти, већ се одмах с поља превози камионима у творницу код Вараждина, у договорено време.
- Не може се брати унапред, јер би парадајз сам пропадао. Терет и чекање на приколицама убрзавају пропадање – објашњава Патафта.
Пољопривредници немају друге опције него чекати свој ред, док јутарња магла и јако сунце додатно убрзавају труљење.
- Парадајз је у свом вегетацијском врхунцу, плодови су зрели и пуни нутријената. Само је питање времена када ће све постати потпуни губитак – истиче Перо Пушић, председник Удруге узгајивача индустријског парадајза "Црвено срце".
Мраз је нанео огромну штету и насадима паприке, а због великих губитака пољопривредници ће од Министарства тражити проглашење елементарне непогоде.