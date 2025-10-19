РЕЗОН: Енергетска независност по мери великих сила
Може ли Америка да нам понуди услове да америчку нафту купујемо по нижим ценама од руске? И да гориво у Србији кошта колико и у САД, око 0,92 цента, дакле око 93 динара
Пише: Милорад Бојовић
Трамп каже да увођењем санкција Русији, Америка помаже Србији да постане енергетски независна. Та независност из Трамповог угла изгледа доста необично. Он не нуди Србији могућност да купи нафту од кога год жели. Под најповољнијим условима. По најнижим ценама. Трамп нуди само једну опцију. Да купимо нафту од Америке. Под њиховим условима. Ако не могу слободно да бирам, то се баш не може тумачити као независност.
Е сад, они, који Русију обожавају више од Србије, рећи ће да је у питању ординарна уцена. Да Америка само жели да преузме српско тржиште нафте од Руса. Други, који више воле Америку од Русије, рећи ће да је добро да се ослободимо руског загрљаја. И да амерички стисак прихватимо као израз највећег доброчинства.
У праву су и једни и други. И нико није у праву. И Русија и Америка љубав према Србима мере на кантару свог профита. Према подацима објављеним у медијима, укупна планирана производња нафте и свих деривата у 2025. је 4,182 милиона тона. Кад се то помножи са 1,7 евра по литру, дође се до цифре од 8,9 милијарди евра. То је вредност руске и америчке наклоности према Србима.
Нема ту ничег чудног. Кисинџер је написао да велика сила, ако жели да остане велика, мора да се понаша у складу са собом и својим интересима. Срби су кроз историју претрпели многе патње и разарања због туђих интереса. Од Марице, па до настанка и распада Југослваије и НАТО бомбардовања.
Између два огољена интереса великих сила, Србија треба да мери своју корист. Русија нам омогућава снабдевање гасом по драстично нижој цени него да га купујемо на Западу. То Србији омогућава да буде међу најконку- рентнијим земљама за привлачење страних инвестиција. Пре три године израчунао сам да Србија за једну годину на руском гасу уштеди више од целокупне помоћи Европске уније од 2000. године. И, оно што је Србима и Србији, значајније од пара јесте питање Косова. Сједињене Америчке Државе су подржавале отцепљење Косова. И прве су признале његову независност. Због Косова су нас бомбардовали 1999. године. У исто време Русија нас није бомбардовала. И никад није признала независност Косова. И уз њену помоћ блокирамо све покушаје да Косово постане члан важних међународних организација.
Љубитељи америчког, а противници руског хегемонизма рећи ће да је Путин ратни злочинац који је у 21. веку напао Украјину. Не спорим ни таква тумачења! Спорим нешто друго. Све злочине западне цивлизације. Не морамо ићи у далеку прошлост, нити помињати Индијанце, Индусе, Индонезију, Абориџине. Можемо се сетити Ирака, Вијетнама, Кореје, Авганистана, Либије, Јемена, Сирије... И наравно Југославије 1999.
Са становишта оних који љубе Америку као најближи и најдражи род, сви ти злочини били су оправдани, јер су почињени у име демократије. Волтер би рекао да је у име хришћанске доброте човечанству нането више зла него у целој његовој историји.
Не спорим се с америчким вредностима, нити предностима, у односу на источни деспотизам. Само детектујем очигледно.
Трампу бисмо поверовали под једним условом. Уколико понуди да америчку нафту купујемо по нижим ценама од руске. И да гориво у Србији кошта колико и у САД, око 0,92 цента, дакле око 93 динара. Ако гориво на пумпама у Србији не може да кошта колико и у Америци, онда бар да буде 30 динара јефтиније него данас. То је пријатељска понуда. И само тад би била у интересу грађана Србије. И онда ни Руси не би могли да јој замере. Макар не отворено. Ни огољено.
Доналд Трамп је највећа геостратешка обмана у историји Америке. Све оно што нису успели да ураде либерални јастребови, урадиће републикански орао. Под маском демонтаже дубоке државе, Трамп ће оборити гард свих нација, и омогућити њихово отварање према америчким идејама. То је стара обавештајна техника. Када желиш да ствар боље успе, намерно компромитуј своје пројекте, за које сви знају, и због којих су на опрезу. Стави их у илегалу. Говори супротно. И онда кад забораве на опрез, уради све што пре тога ниси могао.
Хејвуд је рекао да не постоје две Америке. Да је већина америчких политичара лојална „америчкој идеологији”, као скупу либерално-капиталистичких вредности. Де Токвил је истицао да Америка изгледа као да има много путева, али да сви путеви завршавају у једној тачки.
Већ сам писао да је ДОС у јануару 2008. склопио аранжман с Русима, чији је део био НИС, да би због избора, анулирао негативне ефекте проглашења независности Косова. И сада плаћамо цех те кратковиде одлуке. НИС је требао да остане у државном власништву. Сада се не бисмо нашли између чекића руских и наковња америчких интереса. Прошлост се памти због будућности. Као што су радили до 2012. године, радили би опет. Tемама које намећу кроз протесте и блокаде покушавају да избришу сећање народа.
Аутор је стручњак за односе с јавношћу