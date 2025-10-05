РЕЗОН: Пети октобар је био и остао велика превара
Ко год с носталгијом, или с чежњом мисли о 5. октобру 2000. године, живи у озбиљном сукобу с разумом. И плашим се да му ни Јунг не би помогао. Пети октобар је био и остао велика превара. Исто као и Милошевић. И ДОС.
Пише: Милорад Бојовић
Паралелно с растурањем Југославије и деиндустријализацијом република чланица, спровођен је пројекат дефрагментације свести становништва. Експеримент су, као и увек, најбоље прихватили Срби. Урадили су и више него што је тражено од њих. Репрограм је толико добро изведен да данас сви Срби верују да је Милошевић био задрти и огорчени непријатељ Запада, а да се ДОС грчевито борио за спас народа.
Све што је медијски пласирано о Милошевићу и ДОС-у, све је то једна велика обмана. Гигантска манипулација. Колосална лаж. Нити је Милошевић био диктатор, по сопственом ћефу, нити су они били борци за демократију из истинских побуда. Претварање Срба у троглодите 20 века био је заједнички подухват. Милошевић је водио ратове, у којима је губио српске територије, српске куће и српске животе. Они су за то време са странцима договарали како да, кад Милошевић заврши свој губитнички посао у рату, доврше разарање Србије у миру.
Без рата, не би био могућ 5. октобар. Не би била изводљива такозвана "демократска" транзиција и приватизација. Не би било могуће да се за пет година уништи све што је стварано 50 година. Без Милошевића нема ДОС-а. Без његових губитничких сукоба, санкција, глади и беде, сви би их презрели због њиховог огољеног додворавања Западу. Без ДОС-а, Милошевић није могао своје бесмислене ратове да приказује као патриотизам, логичан и прихватљив народу. Резултат његовог патриотизма је крајње погубан. Срби су протерани са свих територија где су живели вековима. У свету су проглашени за највеће злочинце после фашиста. Косово је одузето од Србије и стављено под међународни протекторат. Санкције нису уведене да се скрати Милошевићева владавина, него да се комплетна привреда сроза и уништи, како би могла да буде угашена после "демократских" промена.
Кад је разорио Србију уздуж и попреко, Милошевић је учинио оно што нико нормалан не би урадио - расписао је превремене изборе, и тако омогућио да се изведе 5. октобар. Милошевић није био политчки неписмен. И није био неителигентан. И није могуће да у Америци није научио ништа о америчким плановима за спровођење обојених револуција. Морао је да зна за Чиле и Филипине. Морао је знати да су и Маркос и Пиноче, прво доведени, па онда рушени с власти. Морао је знати да су Американци створили њихову опозицију, да би могли да их претворе у диктаторе и непријатеље народа. Морао је знати да су пали тако што су прихватили превремене изборе, после којих су уследили преварти. Маркос је прогласио победу над опозиционом кандидаткињом Корасон Акино, али је опозиција тврдила да су избори покрадени. То је изазвало гнев грађана, и масовни излазак на улице. Морао је знати да је референдум, на ком ће Пиноче изгубити власт, одржан 5. октобра.
Срби не зарађују за своју земљу, него за стране компаније. Сваки динар камате коју плате слива се у џеп странаца. Свака провизија на њихове плате, иде у џеп странаца. То су резултати 5. октобра. И зато, Срби памет у главу. Сва обећања о бољем животу заснована су на амбицији крупног капитала да дође до оних ресурса, које нису приграбили за време ДОС-а
И сад, ако је Милошевић све то морао знати, зашто је учинио све да му се понови исто? Само је један одговор рационалан и могућ - он је био играч у сложеној геополитичкој игри преузимања свих ресурса на територији бивше Југославије, и Србије. И, наравно, претварања свих Југословена у купце западних роба и услуга.
Кад је ДОС-а дошао на власт, на сличан начин, као на Филипинима, завршили су Милошевићев посао. Угасили су СР Југославију. Затим, су омогућили Црној Гори да се осамостали и угасили Државну Заједницу Србије и Црне Горе. Тиме су широм отворили врата за проглашавање независности Косова. Паралелно с тим, комплетну привреду, која је успела да преживи чак и санкције и Милошевића, уништили су под геслом приватизационе борбе за бољи живот грађана.
Резултати те борбе били су гори од последица ратова деведседих и бомбардовања. Без посла је остало више од 800.000 људи. Без икакве могућности за запослење. Близу два милиона људи живело је на ивици беде. Паралелно с тим створена је армија тајкуна, која је заједно са страним амабасдорима уцењивала државу, и претварала је у свој приватни новчаник. Све што данас једу, пију, што облаче, обувају, на чему спавају, од чега граде своје куће, прозори кроз које гледају, папир на ком пишу, власници свега тога су странци.
То су резултати 5. октобра. И зато, Срби памет у главу. Сва обећања о бољем животу заснована су на амбицији крупног капитала да дође до оних ресурса, које нису приграбили за време ДОС-а. То су локална јавна предузећа, водовод, грејање, чистоћа, производња и диструбуција струје, рудна богатства. И свака "спонтана" побуна народа представља алат ка остварењу тог циља. Демократија коју нам нуде заснована је на њиховим, а не на нашим интересима.
Аутор је стручњак за односе с јавношћу