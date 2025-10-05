БРЗА ПРУГА ИЗМЕЂУ БЕОГРАДА И СУБОТИЦЕ СПРЕМНА Бесплатан превоз од среде до недеље; Повратана карта 2000 динара
Након што је у петак реализована промотивна вожња од Београда до Суботице трасом прве брзе пруге у Србији, редован путнички и теретни железнички саобраћај на тој деоници биће успостављен од среде, 8. октобра у 12 сати, саопштавају из „Инфраструктуре железнице Србије”.
Теретни возови су још у петак увече кренули редовно да саобраћају брзом пругом. Тада ће кренути први редован путнички воз из железничке станице Београд Центар за Суботицу брзином од 200 километара на сат, а након тога ће возови између ова два града саобраћати према утврђеном реду вожње.
Како је приликом промотивне вожње на трећој деоници брзе пруге између Новог Сада и Суботице, која је и последња на 183 километара дугој железничкој траси од Београда до Келебије, односно границе са Мађарском, рекао председник Србије Александар Вучић, од среде до недеље, 12. октобра, превоз ће бити бесплатан за све категорије путника.
Према саопштењу „Инфраструктуре железнице Србије”, након што су добијене употребне дозволе за деоницу брзе пруге Нови Сад - Суботица, стекли су се услови за успостављање редовног железничког саобраћаја од Београда до Суботице за брзине возова од 200 километара на сат.
За три и по године, од како је пуштена у редован путнички железнички саобраћај, деоницом брзе пруге између Београда и Новог Сада путовало је око 12,5 милиона путника, од којих око 6,1 милион најсавременијим возом „Соко”, наводи се даље у саопштењу.
Изградња пруге за велике брзине између Београда и Будимпеште највећи је и најзначајнији инвестициони и инфраструктурни пројекат у овом делу Европе.
То је уједно и први прекогранични пројекат у оквиру сарадње Кине и земаља централне и источне Европе, који заједнички реализују Србија, Мађарска и Кина. Та брза пруга је и део глобалног пројекта „Један појас – један пут“ инфраструктурног повезивања Европе и Азије, који је иницирала Кина.
Радови у Србији почели су августа 2017. године, изградњом највећих инфраструктурних објеката на траси - тунела и вијадукта „Чортановци“, између Старе Пазове и Новог Сада. На трећој деоници радови су почели у новембру 2021. године, да би након обуставе железничког саобраћаја између Новог Сад и Суботице 7. априла идуће године били интензивирани. На трећој деоници изводио их је кинески конзорцијум „China Railway International” и „China Communications Construction Company”.
Пруга Нови Сад - Суботица дуга је 108 километара. Њоме ће „Штадлерове”, али и кинеске и шпанске железничке композиције путнике превозити између Београда и Суботице за нешто више од 70 минута. Максимална брзина теретних возова на брзој прузи биће до 120 километара на сат. Повратна карта од Београда до Суботице износиће 2.000 динара.
